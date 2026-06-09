Graphen-Kommerzialisierung nimmt Fahrt auf: Petro Vietnam Paint setzt auf Sparc Technologies' ecosparc

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Der vietnamesische Beschichtungshersteller bereitet die Markteinführung einer neuen Schutzbeschichtungsserie auf Basis der Graphen-Technologie von Sparc vor und markiert damit einen weiteren Schritt in der kommerziellen Umsetzung der Technologie.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) hat einen weiteren wichtigen kommerziellen Meilenstein für sein graphenbasiertes Beschichtungsadditiv erreicht. Der vietnamesische Farben- und Beschichtungshersteller Petro Vietnam Paint (PV PAINT) hat sich dazu entschieden, das Produkt ecosparc von Sparc in eine spezielle Reihe von Schutzbeschichtungen für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche zu integrieren. Die Vereinbarung umfasst die erste internationale Produktserie, die mit ecosparc kommerzialisiert wird. Damit erweitert sich die Reichweite der Technologie über Australien hinaus und es zeigt sich zunehmend, dass die langjährige Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Sparc ihren Weg in den Markt findet.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird PV PAINT ecosparc in seine korrosionsbeständige Beschichtungsreihe PERAPHENE integrieren. Diese Produkte dienen dem Schutz von Stahlkonstruktionen, die in besonders anspruchsvollen Umgebungen wie der Schifffahrt, Offshore-Anlagen, Industrieanlagen und Infrastrukturprojekten eingesetzt werden. Die kommerzielle Verfügbarkeit der neuen Produkte wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Der Entscheidung ging eine technische Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen voraus, die Ende 2024 begann. Während dieser Phase führte PV PAINT sowohl interne Bewertungen als auch unabhängige Tests durch externe Prüflabore an Beschichtungssystemen mit ecosparc durch. Den Testergebnissen zufolge zeigte das Graphen-Additiv eine höhere Korrosionsschutzleistung als andere vom Unternehmen untersuchte Graphenmaterialien.

Nach Angaben von PV PAINT erfüllen die mit ecosparc formulierten Beschichtungen die Anforderungen der international anerkannten Korrosivitätsklasse C5 High gemäß ISO 12944-6. Dieser Standard wird für Bauwerke und Anlagen verwendet, die aggressiven Industrie- und Küstenumgebungen ausgesetzt sind. Bemerkenswert ist, dass die geforderte Schutzwirkung mit geringeren Schichtdicken erreicht wurde als bei vergleichbaren Beschichtungssystemen des Herstellers. Dies könnte Anwendern sowohl wirtschaftliche als auch praktische Vorteile bei der Applikation bieten.

Der vietnamesische Hersteller, der zur PetroVietnam-Gruppe gehört, beschäftigt sich bereits seit 2021 im Rahmen seiner Innovationsstrategie mit graphenverstärkten Beschichtungen. Nach der Bewertung von Graphenmaterialien aus verschiedenen internationalen Quellen kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass ecosparc derzeit die beste Lösung für die Anforderungen seiner Produkte darstellt. Die Tests werden inzwischen unter noch anspruchsvolleren Bedingungen fortgesetzt, darunter Offshore-Anwendungen und dauerhafte Immersionsumgebungen, in denen Beschichtungen extremen Korrosionsbelastungen ausgesetzt sind.

Für Sparc stellt die Ankündigung einen weiteren Referenzkunden im wachsenden Beschichtungsgeschäft dar. Bereits zuvor war die Technologie durch das Produkt Interzone 954 von AkzoNobel in Australien kommerziell eingeführt worden. Mit PV PAINT erweitert Sparc seine Präsenz nun auf den südostasiatischen Markt. Gleichzeitig deutet die Entwicklung darauf hin, dass sowohl globale als auch regionale Beschichtungshersteller zunehmend bereit sind, graphenbasierte Formulierungen einzusetzen, sofern deren Leistungsfähigkeit eindeutig nachgewiesen werden kann.

Schutzbeschichtungen zählen zu den am weitesten entwickelten kommerziellen Anwendungsbereichen innerhalb des Technologieportfolios von Sparc. Das Unternehmen hat mehr als sechs Jahre in die Entwicklung von ecosparc investiert. Das Additiv wurde entwickelt, um die Haltbarkeit und Lebensdauer von Epoxidharz-basierten Beschichtungen zu erhöhen, die weltweit zum Schutz von Stahlinfrastrukturen eingesetzt werden. Korrosion verursacht in Branchen wie Öl und Gas, Bergbau, Schifffahrt, Verteidigung und Infrastruktur erhebliche Kosten und eröffnet damit ein attraktives Marktpotenzial für Technologien, die Wartungsintervalle verlängern und Lebenszykluskosten senken können.

Sparc schätzt den weltweiten Markt für Schutz- und Marinebeschichtungen auf rund 33 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Für ecosparc sieht das Unternehmen ein potenziell adressierbares Marktsegment von etwa 1 Milliarde US-Dollar jährlich. Zwar sind solche Schätzungen naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden und von verschiedenen Markteintrittsbarrieren abhängig, sie verdeutlichen jedoch die Größenordnung der Chancen, die sich bei einer zunehmenden Akzeptanz der Technologie ergeben könnten.

Investoren dürften die Vereinbarung mit PV PAINT als strategisch bedeutsam einstufen, da sie eine kommerzielle Validierung durch einen unabhängigen internationalen Kunden darstellt und nicht lediglich auf Labortests basiert. Die Einführung neuer Technologien in der Beschichtungsindustrie ist häufig ein langwieriger Prozess, der umfangreiche Qualifizierungen, Kundenspezifikationen und Leistungstests erfordert. Vor diesem Hintergrund kann jede erfolgreiche Kommerzialisierung als wichtiger Schritt in Richtung breiter Marktakzeptanz betrachtet werden.

Die jüngste Entwicklung stärkt die Position von Sparc als eines der wenigen an der ASX notierten Unternehmen, denen es gelingt, Graphen-Technologien erfolgreich vom Labor in marktfähige Produkte zu überführen. Mit einer bereits in Betrieb genommenen Produktionsanlage, weiteren Beschichtungsherstellern in der Evaluierungsphase sowie laufenden Feldversuchen mit Infrastrukturbetreibern aus verschiedenen Industriezweigen scheint sich der Fokus des Unternehmens zunehmend auf die Skalierung der Marktdurchdringung zu verlagern.

Der nächste wichtige Meilenstein wird die Markteinführung der ecosparc-basierten PERAPHENE-Beschichtungen von PV PAINT im Laufe dieses Jahres sein. Darüber hinaus dürften die Ergebnisse der laufenden Tests unter noch anspruchsvolleren Korrosionsbedingungen genau beobachtet werden. Positive Resultate könnten die Grundlage für eine breitere Einführung in den Bereichen Marine, Offshore und Industrie schaffen und Sparcs Ziel unterstützen, ecosparc als anerkanntes Leistungsadditiv im globalen Markt für Schutzbeschichtungen zu etablieren.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03098207-3A694913&v=undefined

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: AU0000115750