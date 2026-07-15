Die nächste Material-Revolution? Warum Australien bei Graphen die Nase vorn haben könnte

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Vor gut zwanzig Jahren wurde Graphen erstmals isoliert. Seitdem gilt das extrem dünne Kohlenstoffmaterial als einer der vielversprechendsten Werkstoffe der modernen Materialforschung. Hohe Festigkeit, elektrische Leitfähigkeit und ausgeprägte Barriereeigenschaften eröffneten theoretisch zahlreiche Anwendungen. Doch trotz Tausender Forschungsarbeiten, zahlreicher Patente und erheblicher Investitionen blieb der große industrielle Durchbruch lange aus.

Nun könnte sich der Schwerpunkt verschieben. Statt neuer Laborrekorde rückt zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, wie sich Graphen zuverlässig produzieren, in bestehende Produkte integrieren und in industriellem Maßstab vermarkten lässt. Auffällig ist dabei die Rolle Australiens. Mehrere börsennotierte Unternehmen entwickeln dort unterschiedliche Geschäftsmodelle rund um Graphen - von der skalierbaren Materialproduktion bis zur Verbesserung etablierter Industrieprodukte.

Graphen muss den Sprung in die Industrie schaffen

Die wissenschaftlichen Eigenschaften des Materials sind seit Jahren bekannt. Graphen besteht aus einer nur eine Atomlage dünnen Kohlenstoffstruktur und verbindet geringes Gewicht mit hoher mechanischer Festigkeit. Hinzu kommen elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie interessante Eigenschaften als Barriere gegen Feuchtigkeit oder korrosive Stoffe.

Diese Kombination führte früh zu großen Erwartungen. Diskutiert wurden Anwendungen in Batterien, Elektronik, Verbundwerkstoffen, Baustoffen, Beschichtungen und Kunststoffen. Die technische Leistungsfähigkeit allein reicht jedoch nicht aus, um einen neuen Werkstoff kommerziell zu etablieren.

Für industrielle Kunden zählen vor allem gleichbleibende Qualität, ausreichende Produktionsmengen, wettbewerbsfähige Kosten und eine möglichst einfache Integration in vorhandene Herstellungsprozesse. Genau an diesen Punkten entscheidet sich, ob Graphen ein Spezialmaterial für einzelne Nischen bleibt oder zu einem breiter eingesetzten industriellen Zusatzstoff werden kann.

Australische Unternehmen versuchen inzwischen, diese Lücke zwischen Forschung und kommerzieller Anwendung zu schließen.

First Graphene setzt auf Produktionskapazität

Ein Beispiel ist First Graphene Ltd. (ISIN: AU000000FGR3). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung hochwertiger Graphenprodukte und verfügt nach eigenen Angaben über Produktionskapazitäten von bis zu 100 Tonnen pro Jahr. Für den noch jungen Graphen-Sektor ist dies eine vergleichsweise hohe Größenordnung.

Die Kapazität allein ist allerdings nur ein Teil des Geschäftsmodells. Entscheidend ist, ob ausreichende Nachfrage aus industriellen Anwendungen entsteht. First Graphene arbeitet deshalb daran, seine Produkte in etablierten Märkten einzusetzen. Dazu zählen Zement und Baustoffe, Verbundmaterialien, Brandschutzlösungen und Thermoplaste.

Kooperationen mit Unternehmen wie FP McCann und Breedon zeigen, dass der Fokus zunehmend auf konkreten industriellen Projekten liegt. Graphen soll dabei nicht als eigenständiges Endprodukt vermarktet werden, sondern als Zusatzstoff, der bestehende Materialien leistungsfähiger machen kann.

Gerade im Baustoffbereich könnte dieser Ansatz relevant sein. Werden durch Graphenzusätze beispielsweise Festigkeit, Haltbarkeit oder Materialeffizienz verbessert, könnte daraus ein wirtschaftlicher Nutzen für Produzenten entstehen. Voraussetzung bleibt allerdings, dass sich solche Vorteile unter realen Produktionsbedingungen wiederholen und zu wettbewerbsfähigen Kosten erzielen lassen.

Sparc Technologies wählt einen anderen Ansatz

Sparc Technologies Ltd. (ISIN: AU0000115750) verfolgt ein anderes Modell. Das Unternehmen produziert Graphen nicht selbst, sondern entwickelt mit EcoSPARC ein Additiv für industrielle Schutzbeschichtungen.

Ziel ist es, bestehende Beschichtungssysteme durch den Einsatz von Graphen leistungsfähiger zu machen. Dieser Ansatz könnte die Markteinführung erleichtern, weil Hersteller ihre Produktionsprozesse nicht vollständig verändern müssen. Statt ein völlig neues Produkt zu entwickeln, wird ein bereits etabliertes System technisch weiterentwickelt.

Nach mehr als sechs Jahren Entwicklungsarbeit und über 21 Monaten Feldtests kündigte AkzoNobel N.V. (ISIN: NL0013267909) im Mai 2026 die Markteinführung einer EcoSPARC-optimierten Variante der Schutzbeschichtung Interzone 954 an. Für Sparc Technologies ist dieser Schritt von Bedeutung, weil er den Übergang von der Entwicklungsphase in eine konkrete kommerzielle Anwendung markieren könnte.

Daneben arbeitet Sparc mit HydroGraph Clean Power Inc. (ISIN: CA44888K2XXX) zusammen. Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung graphenbasierter Lösungen für wasserbasierte und lösemittelhaltige Beschichtungen. Damit adressiert das Unternehmen einen Markt, in dem Korrosionsschutz, Langlebigkeit und Wartungskosten für industrielle Betreiber eine zentrale Rolle spielen.

Zwei Geschäftsmodelle, ein gemeinsamer Trend

First Graphene und Sparc Technologies stehen für zwei unterschiedliche Wege in denselben Markt. First Graphene setzt auf eigene Produktionskapazitäten und versucht, eine verlässliche Materialversorgung für verschiedene Branchen aufzubauen. Sparc konzentriert sich dagegen auf konkrete Anwendungen und die Integration von Graphen in Produkte etablierter Industriepartner.

Beide Strategien zeigen, wie sich der Graphen-Sektor verändert. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr nur, was das Material theoretisch leisten kann. Wichtiger wird, ob Unternehmen damit reale Probleme lösen, messbare wirtschaftliche Vorteile schaffen und bestehende Lieferketten nutzen können.

Für First Graphene liegt die Herausforderung darin, aus vorhandener Produktionskapazität dauerhaft steigende Absatzmengen zu entwickeln. Sparc Technologies muss wiederum zeigen, dass sich erste kommerzielle Anwendungen auf weitere Produkte, Kunden und Märkte übertragen lassen.

Warum Australien gut positioniert ist

Australiens wachsende Rolle im Graphen-Sektor ist nicht völlig überraschend. Das Land verfügt über eine starke Rohstoff- und Bergbauindustrie, Erfahrung mit neuen Werkstoffen sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.

Zudem bieten Branchen wie Bergbau, Infrastruktur, Bau und Energie ein geeignetes Umfeld für praktische Materialtests. Neue Lösungen können dort unter anspruchsvollen Bedingungen erprobt werden, bevor sie in internationale Märkte eingeführt werden.

Ob Australien tatsächlich zu einem globalen Zentrum der Graphen-Kommerzialisierung wird, ist dennoch offen. Der Markt befindet sich weiterhin in einer frühen Phase. Technische Fortschritte müssen erst in wiederkehrende Umsätze, tragfähige Margen und skalierbare Geschäftsmodelle übersetzt werden.

Die aktuellen Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass sich Graphen zunehmend vom reinen Forschungsthema zu einem industriellen Werkstoff entwickelt. Unternehmen wie First Graphene und Sparc Technologies versuchen, diesen Übergang mit unterschiedlichen Strategien zu nutzen. Ob daraus tatsächlich die nächste Material-Revolution entsteht, dürfte weniger von weiteren Laborerfolgen abhängen als von der Fähigkeit, Graphen wirtschaftlich in den industriellen Alltag zu integrieren.

Quellen:

Warum sich?Australien?gerade jetzt?zu einem der spannendsten Standorte für die Kommerzialisierung von Graphen?entwickelt? | wallstreetONLINE - 03.07.2026

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: AU000000FGR3,NL0013267909,AU0000115750