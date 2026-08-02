CO2-Druck, neue Märkte und globale Expansion: Warum Graphen für die Industrie immer interessanter wird - und wie First Graphene davon profitieren möchte

Anzeige / Werbung

Die Industrie steht vor einer doppelten Herausforderung. Einerseits sollen Produkte leistungsfähiger werden, andererseits wächst der Druck, Produktionsprozesse und Materialien effizienter und emissionsärmer zu gestalten. Genau an dieser Schnittstelle gewinnen neuartige Werkstoffe zunehmend an Bedeutung. Statt bestehende Materialien vollständig zu ersetzen, liegt der Fokus immer häufiger darauf, deren Eigenschaften gezielt zu verbessern - beispielsweise durch geringeren Materialeinsatz, höhere Festigkeit oder niedrigere CO2-Emissionen.

Für Unternehmen, die solche Technologien entwickeln und gleichzeitig den Schritt von Forschung zur kommerziellen Anwendung schaffen, eröffnet sich damit ein breites Marktumfeld. Entscheidend ist dabei jedoch weniger die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit als vielmehr die Fähigkeit, neue Anwendungen tatsächlich in industrielle Lieferketten zu integrieren.

Genau auf diesen Übergang konzentriert sich First Graphene (ISIN: AU000000FGR3). Im jüngsten Quartal setzte das Unternehmen mehrere Maßnahmen um, die den Ausbau seiner kommerziellen Präsenz in verschiedenen Endmärkten beschleunigen sollen.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der internationalen Expansion. Während viele Materialunternehmen zunächst einzelne Märkte erschließen, verfolgt First Graphene parallel mehrere Wachstumsfelder. Im Berichtsquartal wurden Vermögenswerte des US-Unternehmens MITO Materials übernommen. Nach Angaben des Unternehmens brachte diese Akquisition nicht nur bestehende Kundenbeziehungen und vier Produktlinien mit sich, sondern führte bereits unmittelbar zu ersten Umsätzen und den ersten Bestellungen, unter anderem aus dem Bereich hochwertiger Sportartikel. Gleichzeitig verstärkte sich das Unternehmen personell mit der ehemaligen MITO-CEO Haley Marie Keith, die künftig den Ausbau des US-Geschäfts verantworten soll.

Parallel dazu schloss First Graphene die Übernahme der Vermögenswerte zweier australischer Materialunternehmen ab. Dadurch erweitert sich der Zugang zu Anwendungsfeldern wie Geotextilien für Bergbau, Landwirtschaft, Bauwesen und Abfallmanagement. Nach Unternehmensangaben soll zunächst die Produktionslinie eines übernommenen Beschichtungsbereichs integriert werden, bevor weitere kommerzielle Anwendungen folgen.

Besonders viel Aufmerksamkeit widmet First Graphene derzeit dem Zement- und Betonmarkt. Aus Sicht des Unternehmens bietet gerade dieser Bereich erhebliches Potenzial, da Materialeinsparungen und niedrigere Emissionen für Bauunternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Im Berichtsquartal unterzeichnete First Graphene hierzu eine Absichtserklärung mit Sixth Element Material Technology zur Vermarktung von PureGRAPH CEM in China. Nach Angaben des Unternehmens umfasst die Vereinbarung einen klar definierten Wachstumspfad bis zu einem Absatz von 500 Tonnen. Wird dieses Ziel erreicht, könnte sich daraus die Möglichkeit ergeben, eine lokale Produktion über ein Joint Venture oder ein Lizenzmodell aufzubauen.

Für First Graphene wäre dies nach eigener Einschätzung die bislang größte kommerzielle Chance der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen verweist darauf, dass China der weltweit größte Zement- und Betonmarkt ist und gleichzeitig erhebliche Anstrengungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen unternimmt. Gerade hier sieht First Graphene Einsatzmöglichkeiten für seine Graphen-Technologie.

Dass sich die Entwicklung nicht ausschließlich auf theoretische Potenziale stützt, unterstreicht das Unternehmen mit einem bereits abgeschlossenen Projekt im Vereinigten Königreich. Gemeinsam mit Partnern wurden mehr als 10.000 graphenverstärkte Dachziegel produziert. Dabei kamen rund 40 Tonnen graphenoptimierter Zement zum Einsatz. Nach Unternehmensangaben konnten die CO2-Emissionen im Herstellungsprozess um bis zu 14% reduziert werden, während gleichzeitig bis zu 8% weniger Zement benötigt wurde, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen. Diese Ergebnisse hätten das Interesse weiterer internationaler Märkte geweckt.

Neben dem Bausektor arbeitet First Graphene auch an zusätzlichen Anwendungen im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich. Im Quartal reichte das Unternehmen einen Antrag bei der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ein, um Graphenprodukte für verteidigungsbezogene Projekte im Bereich Luft- und Raumfahrtverbundwerkstoffe anzubieten. Gleichzeitig sieht das Management durch die jüngste Expansion in den USA zusätzliche Möglichkeiten, Graphenlösungen in diesem Markt zu etablieren.

Auch das bestehende Vertriebsnetz wurde weiter ausgebaut. Die langjährige Partnerschaft mit Bisley wurde erweitert und umfasst künftig zusätzliche PureGRAPH-Produkte für Australien und Neuseeland. Darüber hinaus soll Bisley eine neue Generation flüssiger Graphenadditive technisch begleiten und bei der Markteinführung unterstützen. Deren kommerzielle Einführung ist für die zweite Hälfte des Kalenderjahres 2026 vorgesehen. Gleichzeitig werden durch die jüngsten Unternehmensübernahmen weitere Graphen- und Graphenoxid-Technologien über diesen Vertriebspartner verfügbar.

Operativ zeigen sich erste Fortschritte auch in den Finanzkennzahlen. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete First Graphene einen kombinierten Umsatz von rund 135.000 australischen Dollar, davon etwa 103.000 australische Dollar aus Graphenverkäufen sowie rund 32.000 australische Dollar aus Entwicklungs- und Förderprogrammen. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 13% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig verringerte sich der operative Mittelabfluss nach Unternehmensangaben um 12% auf rund 2,39 Millionen australische Dollar. Zum Quartalsende verfügte First Graphene über liquide Mittel von rund 2,87 Millionen australischen Dollar, was nach den Angaben im Quartalsbericht einer rechnerischen Finanzierung von etwa 3,9 Quartalen auf Basis des aktuellen operativen Cashflows entspricht.

Damit zeichnet sich bei First Graphene ein klarer strategischer Schwerpunkt ab. Das Unternehmen erweitert seine Präsenz geografisch, erschließt neue industrielle Anwendungen und versucht gleichzeitig, bestehende Technologien in größere kommerzielle Märkte zu überführen. Ob daraus dauerhaft steigende Umsätze entstehen, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Das jüngste Quartal verdeutlicht jedoch, dass First Graphene den Fokus zunehmend auf die industrielle Vermarktung seiner Graphen-Technologien legt und dafür sowohl Akquisitionen als auch internationale Partnerschaften nutzt.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03116863-6A1336791&v=undefined

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post CO2-Druck, neue Märkte und globale Expansion: Warum Graphen für die Industrie immer interessanter wird - und wie First Graphene davon profitieren möchte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000FGR3