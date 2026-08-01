3.260 Kilometer Küste: Warum Vietnam zum nächsten Prüfstein für Graphen-Beschichtungen wird

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Vietnam besitzt eine Küstenlinie von mehr als 3.260 Kilometern. Entlang dieser Strecke liegen Häfen, Werften, Industrieanlagen, Energieprojekte und zahlreiche Stahlkonstruktionen, die dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit und salzhaltiger Umgebung ausgesetzt sind. Für Anbieter von Korrosionsschutz ist das Land deshalb mehr als ein wachsender Absatzmarkt: Es ist ein anspruchsvoller Praxistest für neue Beschichtungstechnologien.

Genau hier vollzieht Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) seinen nächsten Kommerzialisierungsschritt. Petro Vietnam Paint will das Graphen-Additiv ecosparc in seine PERAPHENE-Reihe für besonders korrosive Umgebungen integrieren. Die geplante Verfügbarkeit im dritten Quartal 2026 wäre zugleich die erste internationale Produktfamilie mit ecosparc.

Eine lange Küste schafft besondere Materialprobleme

Korrosion entsteht, wenn Stahl mit Sauerstoff und Feuchtigkeit reagiert. Salz beschleunigt diesen Prozess, weil es die elektrochemischen Reaktionen an der Metalloberfläche erleichtert. Besonders belastet sind daher Schiffe, Hafenkräne, Tanks, Pipelines, Offshore-Anlagen und Stahlkonstruktionen in Küstennähe.

Der wirtschaftliche Schaden beschränkt sich nicht auf den Materialverlust. Bevor eine Anlage neu beschichtet werden kann, müssen Flächen gereinigt, entrostet und vorbereitet werden. Bei Schiffen oder Offshore-Bauwerken kommen Trockendockzeiten, Gerüste und Betriebsunterbrechungen hinzu. Die Farbe selbst macht daher oft nur einen Teil der gesamten Wartungskosten aus.

Für Vietnam erhält dieser Zusammenhang zusätzliche Bedeutung. Das Land baut seine industrielle Basis aus und verfügt zugleich über eine wachsende maritime Wirtschaft. Je mehr Stahlkonstruktionen entstehen, desto größer wird der Bestand, der über viele Jahre inspiziert und geschützt werden muss.

Nippon Paint setzt auf Vietnams maritime Expansion

Nippon Paint Holdings (ISIN: JP3749400002) erkannte diese Entwicklung bereits vor einigen Jahren. Die japanische Unternehmensgruppe baute ihre Produktion von Marinebeschichtungen in Vietnam aus, nachdem die Nachfrage aus dem Schiffbau und der Reparaturbranche gestiegen war.

Nach Angaben von Nippon Paint Marine befinden sich sechs größere Werften im Norden, sechs im Süden und zwei in Zentralvietnam. Das Unternehmen ging bei Bekanntgabe der Expansion davon aus, dass etwa 4.000 neue und bestehende Schiffe Beschichtungen benötigen könnten. Allein die mittelfristige Nachfrage heimischer Schiffseigner nach Marinefarben bezifferte Nippon Paint damals auf rund 35 Mio. US-Dollar.

Die lokale Herstellung ist in diesem Geschäft ein wichtiger Vorteil. Beschichtungen müssen verfügbar sein, wenn Schiffe ins Trockendock kommen oder Wartungsfenster für Anlagen beginnen. Lange Lieferzeiten können ganze Projekte verzögern.

PPG zeigt die zweite Seite des vietnamesischen Marktes

Auch PPG Industries (ISIN: US6935061076) hat seine Beschichtungsproduktion in Vietnam ausgebaut. Der US-Konzern erweiterte 2024 sein Werk in der Provinz B?c Ninh um eine Produktionslinie für wasserbasierte Beschichtungen sowie neue Testanlagen und automatisierte Spritzkabinen.

Der Schwerpunkt liegt dort unter anderem auf funktionalen Beschichtungen für die Elektronikindustrie. Das verdeutlicht, dass der vietnamesische Markt nicht allein von Schiffen und Offshore-Anlagen geprägt wird. Globale Hersteller verlagern und erweitern Produktionskapazitäten im Land, wodurch zusätzliche Anforderungen an industrielle Oberflächen entstehen.

Für Beschichtungsunternehmen bedeutet dies eine breitere Nachfrage: Korrosionsschutz für maritime Anlagen steht neben funktionalen Oberflächen für Elektronik, Maschinen und andere industrielle Produkte. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an lokale Entwicklung, Prüfung und Fertigung.

Petro Vietnam Paint suchte weltweit nach geeignetem Graphen

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung von Petro Vietnam Paint für ecosparc besonders interessant. Das Unternehmen begann nach eigenen Angaben bereits 2021 mit der Untersuchung von Graphen in Schutzbeschichtungen und brachte Anfang 2025 die Produktreihe PERAPHENE auf den Markt.

Anschließend testete Petro Vietnam Paint unterschiedliche Graphenmaterialien aus verschiedenen Ländern. ecosparc sei dabei als das Additiv bewertet worden, das die Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit zum aktuellen Zeitpunkt am besten erfülle. Neben internen Versuchen wurden die Formulierungen auch von unabhängigen Laboren untersucht.

Die ecosparc-haltigen Systeme erfüllten laut Unternehmensmeldung die Anforderungen der Korrosivitätskategorie C5 High gemäß ISO 12944-6. Gleichzeitig erreichten sie dieses Niveau bei einer geringeren Trockenschichtdicke als vergleichbare Beschichtungssysteme, die Petro Vietnam Paint bislang empfohlen hatte.

Eine geringere Schichtdicke kann für Hersteller und Anwender interessant sein, weil sie den Materialeinsatz und die Verarbeitung beeinflussen kann. Ob daraus im späteren Einsatz messbare Kostenvorteile entstehen, hängt jedoch von der konkreten Formulierung, der Applikation und der tatsächlichen Lebensdauer ab.

Für Sparc geht es um mehr als einen weiteren Produktnamen

AkzoNobels Markteinführung in Australien zeigte, dass ecosparc in ein Produkt eines großen internationalen Beschichtungskonzerns integriert werden kann. Die Zusammenarbeit mit Petro Vietnam Paint beantwortet eine andere Frage: Funktioniert die Technologie auch mit einem regionalen Hersteller, anderen Formulierungen und einem eigenen industriellen Markt?

Genau diese Übertragbarkeit ist für Sparcs Geschäftsmodell entscheidend. Das Unternehmen verkauft keine fertige Farbe. Es entwickelt Additive, die unterschiedliche Hersteller in ihre vorhandenen Produkte einbauen sollen. Je mehr Beschichtungssysteme und Regionen erfolgreich erschlossen werden, desto weniger hängt das Modell von einem einzelnen Produktpartner ab.

Die Vereinbarung enthält allerdings keine verbindlichen Abnahmemengen. Künftige Erlöse hängen davon ab, wie viele PERAPHENE-Produkte tatsächlich verkauft werden. Die geplante Markteinführung ist deshalb ein kommerzieller Meilenstein, aber noch kein Beleg für große wiederkehrende Umsätze.

Vietnam bietet dafür einen anspruchsvollen Prüfstein. Eine 3.260 Kilometer lange Küste, eine wachsende Werftindustrie und zahlreiche Offshore- und Infrastrukturprojekte schaffen reale Einsatzfelder für leistungsfähigen Korrosionsschutz. Gelingt ecosparc dort der Schritt von erfolgreichen Tests zu beständigen Verkäufen, wäre dies ein wichtiger Nachweis dafür, dass Sparcs Graphenstrategie auch außerhalb des australischen Heimatmarkts funktioniert.

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ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: JP3749400002,US6935061076,AU0000115750