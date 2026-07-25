8 Kilogramm Sauerstoff für 1 Kilogramm Wasserstoff: Das übersehene zweite Produkt der Wasserstoffwirtschaft

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Grüner Wasserstoff wird häufig so dargestellt, als entstehe bei der Wasserspaltung nur ein einziges Produkt. In der öffentlichen Diskussion geht es um Wasserstoffmengen, Produktionskosten und mögliche Abnehmer. Der zweite Teil der chemischen Reaktion findet deutlich weniger Beachtung: Sauerstoff.

Aus mindestens neun Kilogramm reinem Wasser entstehen bei der vollständigen Wasserspaltung ungefähr ein Kilogramm Wasserstoff und acht Kilogramm Sauerstoff. Eine Anlage, die täglich 100 Tonnen Wasserstoff produziert, erzeugt rechnerisch somit auch rund 800 Tonnen Sauerstoff. Je größer die Wasserstoffwirtschaft wird, desto wichtiger wird deshalb die Frage, was mit diesem zweiten Gas geschieht.

Sauerstoff muss nicht zwangsläufig ein wertloses Nebenprodukt sein. Er wird in Stahlwerken, Chemieanlagen, Krankenhäusern, Kläranlagen und zahlreichen Verbrennungsprozessen eingesetzt. Ob sich der Sauerstoff einer Wasserstoffanlage wirtschaftlich nutzen lässt, hängt jedoch von seiner Reinheit, dem notwendigen Druck, den Aufbereitungskosten und vor allem einem nahe gelegenen Abnehmer ab.

Sauerstoff ist längst ein großes Industriegeschäft

Industriesauerstoff wird heute überwiegend aus der Umgebungsluft gewonnen. Große Luftzerlegungsanlagen kühlen Luft so weit herunter, dass Sauerstoff, Stickstoff und Argon voneinander getrennt werden können. Diese Anlagen sind kapitalintensiv und benötigen erhebliche Mengen Energie.

Die Wasserstofferzeugung eröffnet einen anderen Weg. Wenn Wasser ohnehin in seine Bestandteile zerlegt wird, entsteht Sauerstoff automatisch. Wird er gereinigt, gesammelt und an einen industriellen Kunden geliefert, kann aus einem Nebenprodukt ein zusätzlicher Wertstrom werden.

Das klingt zunächst einfach, ist technisch und wirtschaftlich aber anspruchsvoll. Sauerstoff lässt sich nicht beliebig weit kostengünstig transportieren. Große Mengen werden deshalb häufig über Pipelines direkt an benachbarte Industrieanlagen geliefert. Der Standort einer Wasserstoffanlage entscheidet damit nicht nur über die Verfügbarkeit von Strom, Sonnenlicht und Wasser, sondern möglicherweise auch über den Wert des produzierten Sauerstoffs.

Linde baut Geschäftsmodelle um mehrere Gase auf

Wie wichtig die gemeinsame Planung unterschiedlicher Gasströme ist, zeigt Linde (ISIN: IE000S9YS762). Der Industriegasekonzern erzielte 2025 einen Umsatz von rund 34 Mrd. US-Dollar und entwickelt häufig Anlagen direkt am Standort seiner Kunden. Die Abnehmer verpflichten sich über langfristige Verträge zur Gasabnahme, während Linde Bau und Betrieb der Produktionsanlagen übernimmt.

Für ein geplantes Ammoniakprojekt in Louisiana will Linde beispielsweise mehr als 400 Mio. US-Dollar in eine Luftzerlegungsanlage investieren. Sie soll Sauerstoff und Stickstoff für eine Anlage liefern, die jährlich rund 1,4 Mio. Tonnen kohlenstoffärmeres Ammoniak produzieren soll.

Das Projekt verwendet eine andere Technologie als Sparc Hydrogen. Es verdeutlicht aber ein grundlegendes Prinzip: In der Industrie wird selten nur ein einzelnes Gas isoliert betrachtet. Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlendioxid und Prozesswärme werden möglichst eng mit dem Bedarf eines Standorts verbunden. Dadurch entstehen integrierte Systeme statt einzelner Produktionsanlagen.

Air Liquide will erneuerbaren Sauerstoff gezielt verwerten

Air Liquide (ISIN: FR0000120073) verfolgt einen vergleichbaren Ansatz. Der französische Konzern erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von knapp 27 Mrd. Euro und betreibt weltweit Gasproduktionsanlagen, Pipelines und Versorgungssysteme für Industriekunden.

Besonders interessant ist die Produktionsplattform im kanadischen Bécancour. Dort verbindet Air Liquide eine Luftzerlegungsanlage mit einem bestehenden PEM-Elektrolyseur. Der bei der Wasserstoffproduktion entstehende erneuerbare Sauerstoff soll aufgefangen und wirtschaftlich genutzt werden.

Damit behandelt Air Liquide den Sauerstoff nicht als Abfallstrom, der lediglich in die Atmosphäre abgegeben wird. Er wird Teil des Produktportfolios der Anlage. Das funktioniert vor allem deshalb, weil am Standort bereits Infrastruktur, Fachwissen und potenzielle Kunden für Industriegase vorhanden sind.

Das Beispiel zeigt zugleich die Grenze des Modells. Nicht jede Wasserstoffanlage steht neben einem Sauerstoffverbraucher. Fehlt ein lokaler Markt, können Aufbereitung, Verdichtung und Transport teurer sein als der erzielbare Verkaufspreis.

Auch Photokatalyse spaltet Wasser in zwei Gase

Das Thema betrifft nicht nur klassische Elektrolyseure. Die von Sparc Hydrogen entwickelte photokatalytische Wasserspaltung zerlegt Wasser ebenfalls in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Unterschied liegt in der Energiezufuhr: Statt erneuerbaren Strom in einem Elektrolyseur einzusetzen, soll konzentriertes Sonnenlicht die chemische Reaktion unmittelbar antreiben.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) hält 36% an dem Gemeinschaftsunternehmen, ebenso wie Fortescue. Weitere 28% liegen bei der University of Adelaide. Die SHARP-Pilotanlage in Roseworthy arbeitet seit Ende 2025 unter realen Solarbedingungen.

Im Juni 2026 berichtete Sparc Hydrogen über sechs Monate kontinuierlichen Betrieb. Die Anlage habe vollständig autonome Start- und Abschaltprozesse erreicht, Wasserstoff beim maximalen Auslegungsdruck des Reaktors erzeugt und auch während eines südaustralischen Sommers mit Außentemperaturen von bis zu 46 Grad Celsius gearbeitet. Gleichzeitig werden die Leistung und Haltbarkeit unterschiedlicher Photokatalysatoren untersucht.

Der aktuelle Schwerpunkt liegt klar auf der Wasserstoffausbeute, der Reaktortechnik und der Skalierbarkeit des Systems. Ein kommerzielles Konzept zur Nutzung des entstehenden Sauerstoffs hat Sparc Hydrogen bislang nicht vorgestellt. Sollte die Technologie jedoch in größere industrielle Anlagen überführt werden, wird auch dieser Gasstrom Teil der Systemplanung werden müssen.

Aus Wasserstoffanlagen könnten Mehrproduktstandorte werden

Für Sparc Hydrogen eröffnet der Sauerstoffgedanke eine langfristig interessante Perspektive. Ein modularer Solarreaktor könnte künftig dort errichtet werden, wo nicht nur Wasserstoff, sondern auch Sauerstoff oder bereits die im System anfallende Wärme genutzt werden kann.

Denkbar wären Industrieparks, Aufbereitungsanlagen oder Standorte mit chemischen Prozessen. Entscheidend bleibt, ob der Sauerstoff in einer geeigneten Reinheit anfällt, mit vertretbarem Aufwand getrennt werden kann und ein Abnehmer in unmittelbarer Nähe vorhanden ist. Das muss technisch und wirtschaftlich erst nachgewiesen werden.

Die Wasserstoffwirtschaft wird häufig auf den Preis je Kilogramm Wasserstoff reduziert. Langfristig könnte jedoch die Nutzung aller entstehenden Stoff- und Energieströme ebenso wichtig werden. Acht Kilogramm Sauerstoff je Kilogramm Wasserstoff sind schließlich keine Randgröße. Sie zeigen, dass eine Wasserstoffanlage chemisch betrachtet nie nur ein einziges Produkt herstellt.

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