85 Millionen Quadratmeter Stahl: Warum Schutzbeschichtungen zum unterschätzten Infrastrukturmarkt werden

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Auf 85 Millionen Quadratmetern Stahl schützt AkzoNobels Interzone 954 inzwischen Bauwerke und Industrieanlagen vor Korrosion. Hinter dieser Zahl stehen keine frisch gestrichenen Fassaden, sondern Offshore-Windparks, Raffinerien, Hafenanlagen und andere Konstruktionen, deren Ausfall teuer werden kann. Die Beschichtung bleibt dabei nahezu unsichtbar. Wirtschaftlich ist sie dennoch ein Teil der Infrastruktur.

Gerade darin liegt eine Besonderheit des Marktes. Über neue Windräder, Brücken oder Energieanlagen wird ausführlich gesprochen. Die Schutzschichten, die ihre Nutzungsdauer absichern, erhalten deutlich weniger Aufmerksamkeit. Doch je länger Anlagen betrieben werden sollen und je schwieriger sie zu erreichen sind, desto stärker entscheidet die Qualität der Beschichtung über Wartungsbedarf, Stillstandszeiten und Gesamtkosten.

Aus einer dünnen Schicht wird ein langfristiger Kostenfaktor

Stahl ist belastbar, aber nicht unverwundbar. Salzwasser, Sauerstoff, Chemikalien und wechselnde Temperaturen greifen seine Oberfläche an. Schutzbeschichtungen sollen diese Reaktion möglichst lange verhindern. Versagen sie, folgt selten nur ein neuer Anstrich. Häufig müssen Flächen vorbereitet, Gerüste aufgebaut, Anlagen heruntergefahren oder Arbeiten unter anspruchsvollen Offshore-Bedingungen ausgeführt werden.

Damit verändert sich die wirtschaftliche Rechnung. Nicht der Preis pro Liter entscheidet allein, sondern die Frage, wie zuverlässig eine Formulierung über Jahre schützt. Ein teureres System kann günstiger sein, wenn es einen Wartungseinsatz vermeidet oder das nächste Inspektionsfenster hinausschiebt.

Der Beschichtungsmarkt reagiert deshalb zunehmend mit spezialisierten Produkten, digitalen Analysen und neuen Zusatzstoffen. Graphen gehört zu den Materialien, die bestehende Rezepturen leistungsfähiger machen sollen, ohne ihre grundlegende Funktion zu verändern.

AkzoNobel zeigt die Dimension des bestehenden Marktes

AkzoNobel (ISIN: NL0013267909) gehört mit einem Umsatz von rund 10,16 Mrd. Euro im Jahr 2025 zu den großen internationalen Farben- und Beschichtungskonzernen. Das Unternehmen verkauft nicht nur dekorative Farben, sondern entwickelt Systeme für Schiffe, Windkraftanlagen, Bergbauprojekte und industrielle Stahlkonstruktionen. In diesen Märkten zählt weniger die optische Wirkung als die Beständigkeit unter harten Bedingungen.

Interzone 954 liefert dafür ein anschauliches Beispiel. Das Produkt wurde ursprünglich für stark beanspruchte Offshore-Bereiche entwickelt und schützt nach Unternehmensangaben weltweit 85 Millionen Quadratmeter Stahl. Beim Offshore-Windprojekt Coastal Virginia kommen AkzoNobel-Beschichtungen etwa an Fundamenten, Umspannplattformen und Rotorblättern zum Einsatz. Der Ausbau umfasst 176 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 2,6 Gigawatt.

AkzoNobel verbessert damit kein Nischenprodukt ohne Kundenbasis. Der Konzern arbeitet an einer Formulierung, die bereits über Jahrzehnte industriell eingesetzt wurde. Genau das macht die Integration neuer Materialien anspruchsvoll - und wirtschaftlich interessant.

PPG investiert ebenfalls in längere Nutzungszeiten

Auch PPG Industries (ISIN: US6935061076) zeigt, wie stark Schutz- und Marinebeschichtungen inzwischen zum Wachstum großer Materialkonzerne beitragen. PPG erzielte 2025 einen Umsatz von 15,9 Mrd. US-Dollar. Im ersten Quartal 2026 stiegen die Erlöse um 7% auf 3,9 Mrd. US-Dollar. Die Nachfrage nach Schutz- und Marinebeschichtungen gehörte zu den Bereichen, die das organische Wachstum unterstützten.

Der Konzern bringt zugleich neue Lösungen für besonders aggressive Umgebungen heraus. Im März 2026 stellte PPG mit SIGMASHIELD 950 und 899 GF zwei glasflockenverstärkte Epoxidbeschichtungen für den Offshore-Energiesektor vor. Sie sollen Stahl unter anderem in Spritzwasser-, Gezeiten- und Unterwasserzonen schützen. Ergänzend setzt PPG auf digitale Werkzeuge, die Betreibern Wartungsplanung, Materialeinkauf und Bestandssteuerung erleichtern.

Die Entwicklung zeigt, dass der Wettbewerb nicht mehr allein über Farbe und Chemie geführt wird. Daten, Lebensdauer und planbare Inspektionszyklen werden Teil des Produkts.

Von 4,5 Millionen auf einen Markt von 500 Millionen Litern

An dieser Schnittstelle arbeitet Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) mit seinem Graphen-Additiv ecosparc. Die Technologie soll nicht eine neue Beschichtungswelt schaffen, sondern vorhandene Epoxidsysteme ergänzen. AkzoNobel begann im Mai 2026 in Australien mit der Verfügbarkeit einer ecosparc-verstärkten Variante von Interzone 954.

Interessant ist dabei der Größenunterschied zwischen aktueller Fertigung und theoretisch geeignetem Markt. Sparc verfügt nach eigenen Angaben über Kapazitäten, um jährlich rund 4,5 Millionen Liter Schutzbeschichtung mit ecosparc zu dosieren. Für 2030 schätzt das Unternehmen, dass außerhalb Chinas etwa 500 Millionen Liter Schutz- und Marinebeschichtungen grundsätzlich für das Additiv geeignet sein könnten. Das entspräche mehr als dem Hundertfachen der derzeitigen Kapazität. Diese Schätzung ist ausdrücklich keine Umsatzprognose, verdeutlicht aber die industrielle Größenordnung, in der eine erfolgreiche Materialintegration stattfinden müsste.

Die entscheidende Herausforderung liegt damit nicht mehr nur in der Chemie. Produktion, Qualitätssicherung, Kundenfreigaben und Lieferketten müssen gemeinsam wachsen. Der Markt für Schutzbeschichtungen wirkt von außen unspektakulär. Doch 85 Millionen geschützte Quadratmeter Stahl zeigen, wie groß die installierte Basis bereits ist - und warum selbst kleine Verbesserungen an einer dünnen Schicht wirtschaftlich weit über deren Materialwert hinausreichen können.

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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