Ein 40-Milliarden-Euro-Markt allein in Europa: Warum Schutzbeschichtungen für Rüstung, Energie und Industrie vor einem neuen Wachstumsschub stehen - und Sparc Technologies profitieren könnte

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Die Schlagzeilen gehören meist neuen Panzern, Kriegsschiffen oder Milliardenprogrammen für die Verteidigung. Doch hinter jeder militärischen Plattform, jeder Offshore-Windanlage und jedem Stromnetz steht ein Markt, der weit weniger Aufmerksamkeit erhält: Schutzbeschichtungen.

Korrosion zählt weltweit zu den teuersten industriellen Problemen überhaupt. Brücken, Pipelines, Raffinerien, Offshore-Plattformen, Marineanlagen und militärische Infrastruktur müssen über Jahrzehnte gegen Rost und Materialverschleiß geschützt werden. Gleichzeitig investiert Europa massiv in Verteidigung, Energieversorgung und Infrastruktur. Entsprechend wächst auch die Nachfrage nach langlebigen Hochleistungsbeschichtungen.

Allein der europäische Beschichtungsmarkt wird inzwischen auf rund 40,6 Milliarden Euro geschätzt. Dabei entfällt mit rund 21,8 Milliarden Euro mehr als die Hälfte auf dekorative Farben, während industrielle Schutzbeschichtungen insbesondere durch Infrastruktur-, Energie- und Industrieinvestitionen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Warum klassische Beschichtungen an ihre Grenzen stoßen

Für Betreiber von Industrieanlagen geht es längst nicht nur um den Anschaffungspreis einer Beschichtung. Entscheidend sind die gesamten Lebenszykluskosten.

Fällt eine Offshore-Anlage, ein Tanklager oder eine Brücke wegen Korrosionsschäden aus, entstehen häufig Kosten, die den Preis der eigentlichen Beschichtung um ein Vielfaches übersteigen. Gleichzeitig verschärfen europäische Umweltvorgaben die Anforderungen an langlebige und nachhaltigere Beschichtungssysteme.

Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an neuen Materialtechnologien. Besonders Graphen gilt aufgrund seiner außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften, seiner hohen Festigkeit und seiner Barrierewirkung gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff als vielversprechender Zusatzstoff für moderne Korrosionsschutzsysteme.

Der europäische Markt für Graphen-Beschichtungen befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, wächst nach aktuellen Marktstudien jedoch deutlich schneller als der klassische Beschichtungsmarkt. Treiber sind unter anderem die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Offshore-Anwendungen sowie Energie- und Infrastrukturprojekte.

Europa investiert massiv in Graphen

Europa zählt seit Jahren zu den weltweit wichtigsten Forschungsstandorten für Graphen. EU-Förderprogramme, Universitäten und Industrieunternehmen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung neuer Anwendungen.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um wissenschaftliche Forschung. Ziel ist die Kommerzialisierung leistungsfähiger Materialien, die höhere Korrosionsbeständigkeit, längere Wartungsintervalle und geringeren Materialverbrauch ermöglichen.

Für Beschichtungshersteller ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten, bestehende Produkte weiterzuentwickeln, ohne komplette Produktionsprozesse verändern zu müssen.

Sparc Technologies setzt auf einen pragmatischen Ansatz

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Sparc Technologies (ISIN: AU000000SXXX) mit seinem Graphen-Additiv ecosparc, das bestehende Epoxid-Schutzbeschichtungen leistungsfähiger machen soll. Nach Angaben des Unternehmens wurden über sechs Jahre Entwicklungsarbeit sowie umfangreiche Labor- und Feldtests durchgeführt. Dabei wurden Verbesserungen der Korrosionsleistung von 26 bis 79 Prozent in unterschiedlichen Epoxid-Beschichtungssystemen erzielt.

Im Gegensatz zu vielen Graphen-Unternehmen verfolgt Sparc dabei keinen völlig neuen Beschichtungsansatz. Stattdessen soll das Additiv bestehende industrielle Beschichtungssysteme ergänzen, wodurch eine Integration für Hersteller einfacher werden könnte.

Zu den Kooperationspartnern des Unternehmens zählen unter anderem AkzoNobel, Dulux, BHP, Fortescue sowie weitere Industriepartner.

Erste internationale Kommerzialisierung

Ein wichtiger Schritt erfolgte Anfang Juni mit der Ankündigung, dass Petro Vietnam Paint ecosparc künftig in seiner PERAPHENE-Produktreihe einsetzen will. Nach Angaben der Unternehmen handelt es sich um die erste internationale Produktfamilie, die das Graphen-Additiv integriert. Die Beschichtungen sind für besonders korrosive Einsatzbereiche wie Marine-, Offshore-, Industrie- und Infrastrukturprojekte vorgesehen. Der Marktstart wird für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Nach Angaben von Petro Vietnam Paint erfüllten die mit ecosparc entwickelten Beschichtungssysteme in unabhängigen Tests die Anforderungen der Korrosivitätsklasse C5-High nach ISO 12944-6 und erreichten diese Leistung bei geringeren Schichtdicken als vergleichbare Systeme des Unternehmens. Weitere Tests für noch anspruchsvollere Anwendungen laufen derzeit. Gleichzeitig weist Sparc darauf hin, dass bislang keine verbindlichen Abnahmeverpflichtungen bestehen und sich der Zeitpunkt sowie das Ausmaß künftiger Umsätze erst mit der Marktnachfrage zeigen werden.

Ein Markt mit langfristigen Treibern

Der eigentliche Investmentansatz reicht jedoch über einzelne Produktmeldungen hinaus.

Europa investiert Milliarden in Verteidigung, Energienetze, Offshore-Windparks und Industrieanlagen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Nachhaltigkeit, Wartungsintervalle und Lebensdauer kritischer Infrastruktur. Schutzbeschichtungen entwickeln sich dadurch zunehmend zu einem strategisch wichtigen Industriebereich.

Sollten sich Graphen-basierte Additive in diesem Markt dauerhaft etablieren, könnten Unternehmen mit bereits kommerzialisierten Lösungen von diesem langfristigen Trend profitieren. Sparc Technologies befindet sich zwar weiterhin in einer frühen Kommerzialisierungsphase, verfügt mit ecosparc jedoch bereits über erste industrielle Anwendungen und internationale Referenzprojekte. Ob daraus ein größerer kommerzieller Erfolg entsteht, dürfte in den kommenden Jahren vor allem davon abhängen, wie schnell Beschichtungshersteller und Endkunden die Technologie in größerem Umfang übernehmen.

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: AU0000115750