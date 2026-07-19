Ein Reaktor, zwei Energiequellen: Warum grüner Wasserstoff künftig auch Prozesswärme liefern könnte

Anzeige / Werbung

Wasserstoff wird häufig als einzelnes Endprodukt betrachtet. Eine Anlage verbraucht Energie, spaltet Wasser oder verarbeitet andere Rohstoffe und erzeugt am Ende ein Gas. Für die Wirtschaftlichkeit großer Industrieprojekte greift diese Sichtweise jedoch oft zu kurz. Entscheidend ist nicht nur die Menge des produzierten Wasserstoffs, sondern auch die Frage, ob zusätzliche Energie- oder Stoffströme wirtschaftlich genutzt werden können.

Genau daraus ergibt sich ein bislang wenig beachteter Ansatz: Ein Solarreaktor könnte neben grünem Wasserstoff zugleich nutzbare Wärme erzeugen. Sparc Hydrogen spricht in seinen Unterlagen von emissionsfrei produziertem Wasserstoff und industrieller Wärme aus demselben Prozess. Frühere Projektinformationen erwähnen dabei ausdrücklich niedrig temperierten Dampf als möglichen zusätzlichen Output.

Aus einer einzigen Anlage könnten damit zwei potenziell verwertbare Produkte entstehen. Ob ein solches Modell wirtschaftlich tragfähig ist, hängt allerdings entscheidend davon ab, mit welcher Temperatur, Konstanz und Nähe zum Verbraucher die Wärme bereitgestellt werden kann.

Industrie braucht mehr als nur Strom

Viele industrielle Prozesse benötigen nicht allein elektrische Energie. Chemieunternehmen, Lebensmittelhersteller, Papierfabriken oder Aufbereitungsanlagen sind in hohem Maße auf Dampf und Prozesswärme angewiesen. Bis heute wird diese Energie vielfach durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt.

Im Gegensatz zu Strom oder Gas lässt sich Wärme jedoch nur begrenzt über größere Entfernungen transportieren. Ihren größten Wert entfaltet sie dort, wo Erzeugung und Verbrauch räumlich eng miteinander verbunden sind. Ein Wasserstoffprojekt mit zusätzlicher Wärmenutzung müsste daher anders geplant werden als eine Anlage, die ausschließlich auf die Produktion von Wasserstoff für den Export ausgerichtet ist.

Darin liegen zugleich Chance und Herausforderung. Ein geeigneter Industriestandort könnte zwei unterschiedliche Energiebedarfe gleichzeitig decken. Fehlt jedoch ein passender Abnehmer für die Wärme, bleibt der zweite Produktstrom möglicherweise ungenutzt.

Linde setzt auf integrierte Industriestandorte

Linde (ISIN: IE000S9YS762) zählt zu den weltweit größten Industriegasekonzernen und erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von rund 34 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen versorgt große Industriestandorte mit Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und weiteren Gasen und setzt dabei auf langfristige Lieferverträge sowie die Kombination mehrerer Produkte.

Ein aktuelles Großprojekt entsteht derzeit für Dow in der kanadischen Provinz Alberta. Linde investiert mehr als zwei Milliarden US-Dollar in eine Anlage zur Produktion von sauberem Wasserstoff und weiteren Industriegasen. Gleichzeitig soll die Anlage jährlich mehr als zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid abscheiden und speichern.

Technologisch verfolgt Linde einen anderen Ansatz als Sparc Hydrogen. Dennoch verdeutlicht das Projekt ein wichtiges Prinzip: Wasserstoffanlagen gewinnen an Attraktivität, wenn sie mehrere industrielle Anforderungen gleichzeitig erfüllen und unterschiedliche Energie- und Stoffströme miteinander verbinden.

Fortescue denkt Wasserstoff als Teil der Schwerindustrie

Eine andere Perspektive bringt Fortescue (ISIN: AU000000FMG4) ein. Der Konzern verschiffte im Geschäftsjahr 2026 erstmals 200 Millionen Tonnen Eisenerz und arbeitet gleichzeitig daran, Bergbau, Transport und Metallproduktion schrittweise von fossilen Energieträgern zu entkoppeln. Dafür investiert Fortescue in erneuerbare Energien, Speicherlösungen, elektrische Bergbaufahrzeuge und alternative Kraftstoffe.

Wasserstoff und daraus produziertes Ammoniak spielen in dieser Strategie eine wichtige Rolle. Insbesondere in den Bereichen Bergbau, Schifffahrt und Metallurgie lassen sich viele Anwendungen nur schwer vollständig elektrifizieren. Mit der "Green Pioneer", einem für den Betrieb mit Ammoniak ausgelegten Dual-Fuel-Schiff, testet der Konzern entsprechende Technologien bereits unter realen Bedingungen.

Fortescue hält außerdem 36 Prozent an Sparc Hydrogen. Diese Beteiligung verbindet die Forschungsarbeit der University of Adelaide mit den Anforderungen eines Unternehmens, das Energie nicht nur produzieren, sondern auch selbst im industriellen Maßstab einsetzen möchte.

Sparc Hydrogen untersucht den doppelten Nutzen

Auch Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) besitzt einen Anteil von 36 Prozent am Joint Venture Sparc Hydrogen. Die Pilotanlage im australischen Roseworthy nutzt konzentriertes Sonnenlicht, Wasser und einen Photokatalysator, um Wasserstoff ohne klassischen Elektrolyseur zu erzeugen.

Im Dezember 2025 gelang erstmals eine kontinuierliche Wasserstoffproduktion unter konzentrierten Solarbedingungen. Seitdem werden unterschiedliche Reaktorkonzepte, Temperaturen, Drücke und Photokatalysatoren getestet.

Der zusätzliche Wärmeeffekt entsteht durch die konzentrierte Sonnenenergie und den Betrieb des Reaktors. Sparc Hydrogen nennt industrielle Wärme beziehungsweise niedrig temperierten Dampf ausdrücklich als möglichen weiteren Output. Theoretisch könnte damit ein Teil jener Energie genutzt werden, die nicht unmittelbar im Wasserstoff gespeichert wird.

Bislang existiert allerdings noch kein nachgewiesenes kommerzielles Geschäftsmodell. Die laufenden Pilotversuche sollen zunächst klären, welche Wärmemengen mit welchen Temperaturen und welcher Verfügbarkeit tatsächlich bereitgestellt werden können. Erst danach lässt sich beurteilen, ob sich geeignete industrielle Abnehmer finden.

Zwei Produkte verändern die Anforderungen an Standorte

Der Ansatz "ein Reaktor, zwei Produkte" macht aus einem technischen Nebeneffekt eine strategische Standortfrage. Künftig könnten Wasserstoffprojekte nicht nur dort entstehen, wo ausreichend Sonne, Wasser und Transportmöglichkeiten vorhanden sind. Ebenso entscheidend wäre die Nähe zu Unternehmen, die kontinuierlich Dampf oder Niedertemperaturwärme benötigen.

Gerade darin könnte ein neuer Blick auf die Wasserstoffwirtschaft liegen. Nicht jede Anlage muss ausschließlich auf maximale Wasserstoffproduktion ausgelegt sein. Denkbar sind integrierte Industriestandorte, an denen Wasserstoff, Wärme und möglicherweise weitere Produkte parallel genutzt werden.

Ob Sparc Hydrogen diesen Ansatz technisch und wirtschaftlich bestätigen kann, bleibt offen. Die Überlegung zeigt jedoch, dass die nächste Entwicklungsstufe der Wasserstoffindustrie womöglich nicht allein durch größere Produktionsmengen bestimmt wird. Entscheidend könnte vielmehr sein, wie effizient zusätzliche Energieflüsse genutzt werden - und ob aus einer funktionierenden Technologie letztlich ein tragfähiges industrielles Gesamtsystem entsteht.

Quellen

https://clients3.weblink.com.au/pdf/SPN/03033670.pdf

https://www.linde.com/news-and-media/2026/linde-reports-first-quarter-2026-results



Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis Sparc Technologies

Interessenkonflikte: Mit Sparc Technologies existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sparc Technologies. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sparc Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sparc Technologies einsehen: https://sparctechnologies.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Sparc Techologies vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Ein Reaktor, zwei Energiequellen: Warum grüner Wasserstoff künftig auch Prozesswärme liefern könnte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000FMG4,AU0000115750,IE000S9YS762