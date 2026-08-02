Sparc Technologies treibt Kommerzialisierung von Graphen-Beschichtungen mit ersten Markteinführungen voran

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Die Vermarktung von ecosparc, die Einführung einer neuen Produktlinie für leitfähige Beschichtungen sowie Fortschritte im Wasserstoffgeschäft prägten das Juni-Quartal des australischen Materialtechnologieunternehmens.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) hat einen wichtigen Meilenstein bei der Kommerzialisierung seiner Graphen-Technologie erreicht. Das Unternehmen brachte sein Flaggschiffprodukt ecosparc, einen Graphen-Zusatzstoff für industrielle Schutzbeschichtungen, erstmals in kommerziell verfügbare Produkte großer Hersteller. Parallel dazu trieb Sparc die Entwicklung seiner Wasserstofftechnologie voran, erweiterte sein Produktportfolio um leitfähige Beschichtungsadditive und sicherte sich eine Zweitnotierung am OTCQB Venture Market in den USA.

Im Mittelpunkt des Quartals stand die Markteinführung von ecosparc, das die Leistungsfähigkeit von Epoxid-Schutzbeschichtungen verbessern soll. Damit vollzieht Sparc den Übergang von der Forschungs- und Entwicklungsphase hin zur kommerziellen Vermarktung. Darüber hinaus stellte das Unternehmen mit SparcES eine neue Produktfamilie für elektrostatisch ableitende und leitfähige Beschichtungen vor und setzte die Arbeiten an seiner Photokatalyse-Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff fort.

Der bedeutendste kommerzielle Erfolg gelang durch die Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Farben- und Lackhersteller AkzoNobel. Das Unternehmen brachte eine verbesserte Version seiner Schutzbeschichtung Interzone 954 auf den Markt, die den Graphen-Zusatzstoff von Sparc enthält. Nach Angaben von Sparc handelt es sich dabei um das weltweit erste breit eingesetzte Schutzbeschichtungsprodukt dieser Art mit integrierter Graphen-Technologie. Produziert wird die Beschichtung im australischen Werk von AkzoNobel. Die Vereinbarung basiert auf einem vertraulichen Kilopreis für den Zusatzstoff, enthält jedoch weder Mindestabnahmemengen noch feste Laufzeiten, sodass der wirtschaftliche Erfolg maßgeblich von der tatsächlichen Marktnachfrage abhängt.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt das Graphengeschäft durch Petro Vietnam Paint (PV PAINT). Das Unternehmen wird ecosparc in seine Schutzbeschichtungsserie PERAPHENE integrieren. Die Markteinführung wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. Laut Sparc erfüllen die Beschichtungen internationale Korrosionsschutzstandards auch bei geringeren Schichtdicken als herkömmliche Systeme, was Materialeinsparungen ermöglichen könnte. Die Produkte wurden zudem durch unabhängige Tests validiert.

Zur Unterstützung der Kommerzialisierung verstärkte Sparc sein Vertriebsteam mit der Einstellung von Peter Wenzke als Business Development Manager. Der Branchenexperte verfügt über rund 25 Jahre Erfahrung in technischen, kommerziellen und Marketingfunktionen bei internationalen Beschichtungsunternehmen und soll die Einführung von ecosparc sowohl in Australien als auch auf internationalen Märkten beschleunigen.

Neben dem Korrosionsschutz erschließt Sparc mit SparcES einen weiteren Wachstumsmarkt. Die neue Produktlinie richtet sich an Beschichtungen für Rechenzentren, Halbleiterfabriken sowie andere industrielle Anwendungen, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen.

Nach rund zwei Jahren Entwicklungsarbeit sieht das Unternehmen Vorteile von Graphen gegenüber herkömmlichen leitfähigen Additiven wie Graphit oder Carbon Black. Graphen könne bei geringeren Einsatzmengen vergleichbare oder bessere Leitfähigkeit erzielen und zugleich Eigenschaften wie Haltbarkeit und Materialverarbeitung verbessern. Derzeit laufen bereits zwei Entwicklungsprogramme mit Kunden. Einer im Quartalsbericht zitierten unabhängigen Marktstudie zufolge wird der weltweite Markt für ESD- und leitfähige Beschichtungen im Jahr 2026 auf 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und könnte bis 2030 auf rund 1,65 Milliarden US-Dollar wachsen. Haupttreiber sind Investitionen in Rechenzentren und die Halbleiterindustrie.

Auch im Bereich Wasserstofftechnologie setzte Sparc Fortschritte um. Das Joint Venture Sparc Hydrogen, an dem neben Sparc auch Fortescue und die University of Adelaide beteiligt sind, betreibt seit sechs Monaten erfolgreich seine SHARP-Pilotanlage in Roseworthy, South Australia. Die Anlage demonstrierte einen kontinuierlichen autonomen Betrieb, stabile Wasserstoffproduktion sowie zuverlässige Leistung auch unter extremen sommerlichen Bedingungen.

Parallel dazu wurden neue Photokatalysator-Materialien im Labor getestet, deren Erprobung unter realen Bedingungen für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen ist. Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht und Wasser - ohne den Einsatz herkömmlicher Elektrolyseure.

Zur Unterstützung der internationalen Geschäftsentwicklung absolvierte das Management zudem eine mehrwöchige Europareise mit Stationen in Spanien, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden. Höhepunkt war die Teilnahme am World Hydrogen Summit in Rotterdam, wo Gespräche mit Technologieentwicklern, Industriepartnern und potenziellen Abnehmern geführt wurden. Nach Einschätzung des Unternehmens befindet sich der europäische Wasserstoffmarkt inzwischen in einer Phase konkreter Umsetzung, unterstützt durch politische Vorgaben und zunehmende industrielle Nachfrage.

Auf Unternehmensebene weitete Sparc zudem seine Kapitalmarktpräsenz durch eine Zweitnotierung am OTCQB Venture Market unter dem Börsenkürzel SPTCF aus. Neue Aktien wurden im Zuge der Notierung nicht ausgegeben. Die ASX bleibt weiterhin der Hauptbörsenplatz des Unternehmens.

Zum 30. Juni verfügte Sparc über liquide Mittel in Höhe von 1,47 Millionen australischen Dollar, einschließlich eines Vorschusses auf die erwartete Forschungs- und Entwicklungssteuervergütung. Nach Angaben des Unternehmens entsprach der Mittelabfluss im Quartal den internen Planungen.

Für Investoren markiert das Berichtsquartal den Übergang von Sparc von einem technologieorientierten Entwicklungsunternehmen hin zu einem Anbieter erster kommerzieller Produkte. Die Zusammenarbeit mit etablierten Industriepartnern stellt eine wichtige Validierung der Graphen-Technologie dar. Ob daraus nachhaltig steigende Umsätze entstehen, wird jedoch maßgeblich von der Marktakzeptanz abhängen, zumal die bisherigen Vereinbarungen keine garantierten Mindestabnahmemengen vorsehen.

Für den weiteren Jahresverlauf plant Sparc, die Verbreitung von ecosparc auf zusätzliche Beschichtungshersteller auszuweiten, die Entwicklung der SparcES-Produkte voranzutreiben sowie die Pilotanlage von Sparc Hydrogen weiter zu betreiben und neue Partnerschaften aufzubauen. Die kommenden Quartale dürften zeigen, inwieweit sich das wachsende Interesse des Marktes in wiederkehrende Umsätze und eine breitere Kommerzialisierung umsetzen lässt.

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Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

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Enthaltene Werte: AU0000115750