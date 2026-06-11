Die Aktie von Nurix Therapeutics konnte sich nach unserem Kauftipp im Juli letzten Jahres zwischenzeitlich fast verdoppeln und profitiert derzeit von einer Kombination aus klinischen Fortschritten und einer milliardenschweren Partnerschaft mit Roche. Während das Biotechunternehmen seine führende BTK-Degrader-Plattform in der Onkologie weiter vorantreibt, eröffnen sich zugleich neue Wachstumschancen in den Bereichen Immunologie und Neurologie. Roche-Partnerschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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