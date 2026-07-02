Burgdorf - An der ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (SIX: YPSN) vom 1. Juli 2026 haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Dr. Simone Wyss Fedele wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Gilbert Achermann, Paul Fonteyne, Dr. Martin Münchbach, Marie-Pierre Zerr und Simon Michel wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt, Gilbert Achermann wurde zudem als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt.Die Generalversammlung genehmigte eine Verdoppelung der Dividende auf CHF 4.40 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025/26 (Vorjahr: CHF 2.20 pro Aktie). Damit werden rund 35 % des Gewinns ohne den einmaligen Effekt aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Diabetes Care und aus dem Verkauf von Ypsotec an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividende setzt sich aus CHF 1.70 aus Kapitaleinlagereserven und CHF 2.70 aus Gewinnreserven zusammen. Zudem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Lagebericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange.Dr. Simone Wyss Fedele wurde als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Damit besteht der Verwaltungsrat neu aus sechs Mitgliedern."Mit Dr. Simone Wyss Fedele gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit für unseren Verwaltungsrat. Ihre langjährige Tätigkeit in der Life-Sciences-Industrie sowie ihr tiefes Verständnis für internationale Märkte und Handelspolitik als CEO von Switzerland Global Enterprise sind eine wertvolle Ergänzung für Ypsomeds globale Wachstumsstrategie,"sagte Simon Michel, CEO von Ypsomed, anlässlich der Generalversammlung.Gilbert Achermann, Paul Fonteyne, Dr. Martin Münchbach, Marie-Pierre Zerr und Simon Michel wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Gilbert Achermann wurde zudem als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Ebenso wurden Gilbert Achermann, Paul Fonteyne und Dr. Simone Wyss Fedele als Mitglieder des Nomination & Compensation Committee bestätigt bzw. gewählt."Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat freue ich mich darauf, die Zukunft von Ypsomed weiter aktiv zu gestalten. Unser Ziel ist klar: Wir wollen weltweit führend in der Technologie der subkutanen Selbstinjektion sein,"sagte Gilbert Achermann anlässlich seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats.Die ausführliche Berichterstattung sowie weitere Informationen finden Sie hier:https://www.ypsomed.com/de/investoren/finanzkalender/finanzkalender-detailseite/generalversammlung-2026-2Die nächste ordentliche Generalversammlung von Ypsomed findet am Dienstag, 29. Juni 2027, statt.Sam GhezelbashHead of Investor Relations and M&AYpsomed Holding AGBrunnmattstrasse 63401 BurgdorfSchweizsam.ghezelbash@ypsomed.com