Ari Motors reduziert die Preise für seinen Elektrokleinwagen Ari Bruni: In der Ausstattung Pure startet der L7e-Zweisitzer nun bei 11.899 Euro brutto, wobei der Importeur das Modell über einen Umweg auch förderfähig machen will. Und: Ari Motors gewährt ab sofort auch einen Rabatt von 6.000 Euro auf zwei seiner Elektrotransporter. Der auf China-Importe spezialisierte Elektrofahrzeug-Anbieter Ari Motors senkt beim Bruni die Listenpreise und lanciert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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