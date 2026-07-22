EQS-News: ARI Motors Industries SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ARI Motors Industries SE
|Lausicker Str. 20
|04552 Borna
|Deutschland
|Telefon:
|+49 341 978 56 933
|Fax:
|+49 341 978 56 936
|E-Mail:
|anmeldestelle@european-capital.de
|Internet:
|https://ari-motors.com/
|ISIN:
|DE000A3D6Q45
|WKN:
|A3D6Q4
|Börsen:
|Düsseldorf, Frankfurt, München
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2370078 22.07.2026 CET/CEST