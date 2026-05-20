Anzeige - Dieser Artikel wird im Auftrag von Mayfair Gold Corp. und Newcore Gold Ltd. verbreitet, mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beratungsverträge unterhält · Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20. Mai 2026, 14:15 Zürich/Berlin · Der chinesische Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump trafen sich in Peking. Das Treffen führte zu ausgewählten handelsbezogenen Ankündigungen, konnte jedoch die allgemeine ...

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