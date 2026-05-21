"Buy & Build"
Der KMU-Anleihemarkt zeigt sich derzeit zwar weiterhin träge bei Neuemissionen, gleichzeitig ist die Dynamik bei Beteiligungstransaktionen und strategischem Wachstum ungebrochen. Börsennahe Mittelständler und Anleihe-Emittenten nutzen das gegenwärtige Marktumfeld, um sich über gezielte Akquisitionen breiter aufzustellen, neue Märkte zu erschließen oder operative Kompetenzen auszubauen. Anorganisches Wachstum wird so zu einem zentralen Treiber der Unternehmensentwicklung und der Kapitalmarkt zu einem strategischen Wachstumsbaustein. Unternehmensanleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH