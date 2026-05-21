Die Investoren hatten sich wohl mehr erwartet. Die aktuellen Zahlen (hier die offizielle Aussendung) der Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) schickten die Aktie heute um 4 Prozent nach unten (der Wert erholte sich dann aber wieder). Das operative Ergebnis (EBITDA) gab im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67,6 Prozent auf 121,2 Millionen Euro nach, am Ende steht ein Minus von 25,6 Millionen Euro. Dass CEO Michael Mertin (seit gut einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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