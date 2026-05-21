- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 1. Juli 2026 in der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 1. Juli 2026 in der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|15:38
|Industriehof AG - HV am 01.07.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 1. Juli 2026 in der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart um 11:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|22.05.25
|Industriehof AG: HV am 02.07.2025
|Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der 98. ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Mittwoch, den 02. Juli 2025, 11:00 Uhr, bei der BW-Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, stattfindet.Den...
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