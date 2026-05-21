Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fury Gold Mines Ltd. und Banyan Gold Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.05.2026, 6:40 Uhr Zürich/Berlin · Die Inder sollen also weniger Gold kaufen. Denn die Regierung will die Devisenreserven schonen, weil man den geopolitischen Unsicherheiten und dem Druck auf den indischen Rupien entgegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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