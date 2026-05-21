Wer an der Börse das große Geld sucht, schielt meistens nach Amerika. Nvidia, Microsoft, Amazon oder Apple dominieren die Schlagzeilen. Doch während die Masse gierig den Tech-Giganten hinterherläuft, übersehen viele Anleger, dass direkt vor unserer Haustür - im deutschen Mittelstand - fantastische Schnäppchen lauern. Ich bin ein riesiger Fan von Value-Aktien und dem klassischen "Buy-and-Hold"-Ansatz. Unternehmen, die langweilige, aber krisenfeste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer