Datum der Anmeldung:
19.05.2026
Aktenzeichen:
B11-58/26
Unternehmen:
Ares Management Corporation, Los Angeles (USA); Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über IRS TopCo S.à r.l., Luxemburg (LUX)
Produktmärkte:
Fahrzeugreparaturdienstleistungen
19.05.2026
Aktenzeichen:
B11-58/26
Unternehmen:
Ares Management Corporation, Los Angeles (USA); Erwerb von Anteilen an und alleiniger Kontrolle über IRS TopCo S.à r.l., Luxemburg (LUX)
Produktmärkte:
Fahrzeugreparaturdienstleistungen
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