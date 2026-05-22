Europa rüstet auf. Und dabei mischen Unternehmen mit, die gestern noch Kantinen digitalisiert haben und heute Teil der Verteidigungsindustrie sind. Was wie eine Pitchdeck-Übertreibung klingt, ist Realität. Rund 100 Milliarden Euro zusätzlich fließen in Deutschland in Sicherheit und Verteidigung. Neue Budgets, neue Aufträge, neue Lieferketten. Und mittendrin Firmen, die mit Militär bisher nichts zu tun hatten.Circus ist so ein Fall. "Defence ist ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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