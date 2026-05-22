Bei den German Startup Awards 2026 wurden DeepL-Chef Jarek Kutylowski und Femtasy-Gründerin Julie Lepique ausgezeichnet. Bundeskanzler Friedrich Merz nutzte die Bühne für ein klares Signal an die Startup-Szene: Deutschland müsse mehr privates Kapital in Innovationen lenken. In Zeiten wie diesen, in denen es manchmal nicht leichtfällt, optimistisch zu sein, ist der Besuch der German Startup Awards wie Balsam für die Seele. Warum? Weil im ganzen Saal, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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