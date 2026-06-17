EQS-News: DeepL / Schlagwort(e): Expansion/Vereinbarung

DeepL expandiert ins Silicon Valley, holt Mixhalo-Team und -Technologie, um Voice AI in großem Maßstab voranzutreiben



17.06.2026 / 14:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DeepL bringt seine Echtzeit-Sprachübersetzungsfähigkeiten aus Meetings auf die große Bühne - mit der Ultra-Low-Latency-Audiotechnologie von Mixhalo, der unter anderem die MLB, NASCAR, T-Mobile und Verizon vertrauen.

Dies markiert die Eröffnung von DeepLs erstem Büro in San Francisco und beschleunigt den Schwung auf dem am schnellsten wachsenden Markt des Unternehmens, wo knapp 50 % der Fortune-500-Unternehmen in den USA zu den Nutzern gehören. KÖLN, Deutschland und SAN FRANCISCO, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Sprachtechnologie, gab heute bekannt, dass das Team und die Technologie hinter Mixhalo, einer in San Francisco ansässigen Plattform für Echtzeit-Audio mit Ultra-Low-Latency, nun Teil von DeepL sind. Die Investition erweitert die Möglichkeiten von DeepL Voice, der KI-gestützten Echtzeit-Sprachübersetzungslösung des Unternehmens, um größere und komplexere Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind - darunter Großveranstaltungen, Konferenzen, Kundensupport und Geschäftsabläufe. DeepL Voice ist bereits jetzt der Marktführer in der Kategorie der Echtzeit-Sprachübersetzung für gesprochene Konversationen - von virtuellen Meetings bis hin zu persönlichen Interaktionen. Die Technologie übertrifft Microsoft Teams, Zoom und Google Meet in Bezug auf Genauigkeit, Flüssigkeit und Zuverlässigkeit deutlich mit einem Qualitätsscore von 96,4/100 und einer Fehlerquote von 4 % gegenüber einem Marktdurchschnitt von 17 % (unabhängige Slator-Bewertung 2026). Mit dem nun zu DeepL gehörenden Team und der Technologie von Mixhalo integriert das Unternehmen eine Ultra-Low-Latency-Audioinfrastruktur in DeepL Voice, um Live-Umgebungen in großem Maßstab zu unterstützen. Dies ermöglicht es, übersetzte Sprache und Untertitel klar und sofort an Zuhörer zu übertragen - von kleineren Live-Settings bis hin zu zehntausenden Teilnehmern, während das Tempo und die natürliche Flüssigkeit der Live-Sprache erhalten bleiben. "DeepL Voice verändert bereits heute, wie Menschen und Unternehmen täglich sprachübergreifend arbeiten, und das Mixhalo-Team sowie die Technologie ermöglichen es uns, dies auf noch größere und komplexere Umgebungen auszuweiten", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. "Das Team hat eines der schwierigsten Probleme im Bereich Live-Audio gelöst: hochwertige Klangqualität für tausende Menschen gleichzeitig mit nahezu null Latenz bereitzustellen. Gemeinsam bauen wir die Echtzeit-Language-AI-Schicht für die Kommunikation, damit Menschen sich überall dort natürlich verständigen können, wo sie interagieren - ob in Team-Meetings, Kundengesprächen oder sogar bei großen internationalen Veranstaltungen." Mixhalo wurde 2016 von Incubus-Gitarrist und Songwriter Mike Einziger, Violinistin Ann Marie Simpson-Einziger und Technologe Vik Singh gegründet, mit dem Ziel, das Live-Klangerlebnis neu zu gestalten. Die Plattform liefert hochwertige, synchronisierte Audioinhalte an tausende Zuhörer gleichzeitig mit extrem geringer Latenz und unterstützt Live-Audio bei bedeutenden Sport-, Entertainment- und Markenerlebnissen. Zu den Referenzen zählen MLB, NASCAR, EQUINOX, Verizon, T-Mobile, die Sacramento Kings, der Red Rocks Park and Amphitheatre sowie TSX; führende globale Events und Konferenzen wie CES, Mobile World Congress, die Flaggschiff-Konferenzen von Salesforce, der Databricks AI Summit und die Microsoft AI Tour Paris; sowie Konzerte und Residencies von Künstlern wie Metallica, Aerosmith, Sting und Charlie Puth. "Wir haben Mixhalo ins Leben gerufen, um Live-Publikum jeder Größe die beste Audioqualität zu liefern - und das innerhalb von 20 Millisekunden. Als wir in Richtung Echtzeit-Übersetzung expandierten, bestand die größte Herausforderung darin, eine Technologie zu finden, die mit Live-Sprache mithalten kann, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen", sagt Vik Singh, Mitgründer von Mixhalo. "Nach Tests mit Technologien nahezu aller führenden Anbieter war DeepL das einzige Unternehmen, das genaue Übersetzungen mit der erforderlichen Geschwindigkeit liefern konnte. Wir haben bereits gesehen, was diese Kombination in realen Umgebungen leisten kann. Durch den Beitritt zu DeepL können wir dieses Erlebnis nun noch mehr Zuhörern und Kunden weltweit zugänglich machen." DeepL und Mixhalo haben ihre kombinierte Technologie bereits auf den Markt gebracht: Die DeepL Voice API ermöglicht Echtzeit-Übersetzungen auf Mixhalos Live-Audio-Plattform. Die Teams navigieren zudem Kundensupport-Anwendungsfälle über Integrationen wie Amazon Connect. "Voice AI ist letztlich ein Kampf um Latenz, Qualität und Praxistauglichkeit", sagt Sebastian Enderlein, CTO von DeepL. "Das Mixhalo-Team verfügt über umfangreiche Erfahrung darin, APIs und Audioinfrastruktur in Live-Umgebungen einzubringen, in denen es keinen Spielraum für Verzögerungen oder Ausfälle gibt. Diese Expertise ist äußerst wertvoll, während wir DeepL Voice weiter skalieren. Ihre Präsenz in San Francisco bringt uns noch näher an die Kunden, Partner und das Entwickler-Ökosystem heran, die die nächste Generation von KI-Produkten gestalten." Die Ankündigung markiert zugleich die Eröffnung von DeepLs erstem Büro in San Francisco und stärkt damit die Präsenz des Unternehmens in den USA, seinem am schnellsten wachsenden Markt. Zur US-Kundenbasis von DeepL zählen bereits NVIDIA, Cisco und Nasdaq, und knapp 50 % der Fortune-500-Unternehmen sind DeepL-Nutzer. Interessierte können diese Technologie Ende Juni auf der GITEX Europe 2026 live erleben. DeepL ist dort offizieller Übersetzungspartner und wird auf der Hauptbühne Live-Untertitel von Deutsch ins Englische bereitstellen. Zudem wird DeepL seine Sprach-KI-Funktionen der nächsten Generation auf bevorstehenden Veranstaltungen in den USA präsentieren, darunter der Databricks Data + AI Summit, die Esri User Conference und die Salesforce Dreamforce. Weitere Informationen finden Sie unter www.deepl.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deepl-expandiert-ins-silicon-valley-holt-mixhalo-team-und--technologie-um-voice-ai-in-groWem-maWstab-voranzutreiben-302803086.html



17.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News