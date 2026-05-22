Die Aktie von Redcare Pharmacy konnte sich seit dem Tief Ende März zwar wieder stabilisieren, befindet sich charttechnisch aber weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Aktuell notiert die Redcare Pharmacy-Aktie bei rund 45,50 € - und damit wieder auf dem Niveau von Ende 2022. Bietet sich auf diesem Kursniveau nun eine attraktive Einstiegschance? Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial Die Mehrheit der Analysten hält die Aktie derzeit für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de