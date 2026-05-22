Der regulatorische Hammer aus Peking hat Futu Holdings am Freitag mit voller Wucht getroffen: Die Aktie crasht um 35 Prozent - doch Leser des AKTIONÄR können die dramatischen Szenen entspannt von der Seitenlinie aus beobachten.Die chinesische Wertpapieraufsicht CSRC macht Ernst. Im Fokus steht ein deutlich härteres Vorgehen gegen illegale beziehungsweise nicht sauber lizenzierte grenzüberschreitende Brokerage-Geschäfte. Für Futu ist das ein echter Nackenschlag mit potenziell gravierenden Folgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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