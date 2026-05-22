Zoom überrascht die Wall Street mit einem deutlichen Gewinnplus und einer angehobenen Jahresprognose. Vor allem der wachsende Einsatz von KI-Funktionen sorgt plötzlich wieder für Fantasie rund um den einstigen Pandemie-Star.Der Videokonferenz-Spezialist hat im abgelaufenen Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Ziele für das Gesamtjahr an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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