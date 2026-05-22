Nach einem deutlichen Kursrückgang zu Beginn des Jahres hat sich die Aktie von Take-Two Interactive seit Ende März wieder deutlich erholt. Gegenüber dem damaligen Tief belaufen sich die Kurszuwächse inzwischen auf knapp +27%. Nun hat der Videospielentwickler Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und einen ganz besonderen Termin bestätigt. Was bedeutet das für Anleger? Die Katze ist aus dem Sack Die Spannung in der Gaming-Welt steigt ins Unermessliche: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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