Beim Wiener Börse Preis 2026 wurden bereits zum 19. Mal die erfolgreichsten börsennotierten Unternehmen Österreichs ausgezeichnet, wobei die Vienna Insurance Group erstmals den prestigeträchtigen ATX-Preis gewann, gefolgt von Voestalpine und Strabag. ATX-Preis1. Platz: Vienna Insurance Group AG2. Platz: Voestalpine AG3. Platz: Strabag SEATX-Preis: Hartwig Löger, Liane Hirner (Vienna Insurance Group), Gerald Mayer, Peter Fleischer (voestalpine), Stefan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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