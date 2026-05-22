Die Bundesnetzagentur hat den Gesamtbedarf an Netzreservekraftwerken für den Winter 2026/2027 auf 7.407 Megawatt festgesetzt - ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr (6.493 MW) und ein Indikator für den weiterhin unvollständigen Netzausbau. Für Übertragungsnetzbetreiber, Projektierer und Energieversorger relevant: 2.665 MW sollen erneut aus ausländischen Reservekraftwerken gedeckt werden, die Kosten werden über Netzentgelte refinanziert. Netzreservebedarf steigt auf 7.407 MW - Trend bis 2028/2029 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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