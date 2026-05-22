Prominente Skepsis im Krypto-Sektor: Milliardär Mark Cuban sorgt mit deutlichen Aussagen für Aufsehen. Nach einem harten Kurswechsel zieht der Unternehmer in seinem Portfolio Konsequenzen und wirft den Großteil seiner Bitcoins frustriert auf den Markt."Enttäuschend" nennt Mark Cuban die jüngste Entwicklung des Bitcoin. Im US-Podcast Front Office Sports rechnete der prominente Investor und ehemalige Besitzer der Dallas Mavericks mit der Kryptowährung ab. Der Auslöser für seinen plötzlichen Strategiewechsel: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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