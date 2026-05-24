Bamberg - Die Zinslandschaft in Europa hat sich gewandelt, doch für viele Sparer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt die Realität ernüchternd. Trotz der Anhebungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank kommen die Erträge auf klassischen Tagesgeldkonten kaum über die Inflationsrate hinaus. Dieser Umstand führt zu einem schleichenden, aber stetigen Kaufkraftverlust des Ersparten. Anleger stehen vor der Herausforderung, ihr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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