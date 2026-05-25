Der globale KI- und Infrastrukturboom treibt gleich mehrere Zukunftsbranchen in eine neue Wachstumsphase. Milliarden fließen in Rechenzentren, Stromnetze und Notstromversorgung, während der Bedarf an leistungsfähigeren Batteriesystemen für Drohnen, autonome Systeme und Industrieanwendungen explodiert. Gleichzeitig entstehen enorme Chancen beim Ausbau kritischer Energieinfrastruktur. Besonders Hochleistungsakkus, moderne Energietechnik und spezialisierte Infrastruktur-Dienstleister könnten zu den großen Gewinnern eines Megatrends werden, der erst am Anfang steht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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