© Foto: DALL-EDie Futu-Aktie ist vor dem Wochenende um mehr als 30 % eingebrochen. China geht gegen grenzüberschreitende Online-Broker vor und will illegale Kapitalabflüsse strenger kontrollieren. Ist der Ausverkauf überzogen?Ein regulatorischer Paukenschlag aus Peking hat die Aktie von Futu Holdings massiv unter Druck gesetzt. Die chinesische Wertpapieraufsicht CSRC kündigte am Freitag ein verschärftes Vorgehen gegen grenzüberschreitende Wertpapiergeschäfte an. Im Fokus stehen Online-Broker, denen vorgeworfen wird, ohne Onshore-Lizenz Kunden auf dem chinesischen Festland angeworben zu haben. Betroffen sind unter anderem Futu, Tiger Brokers und Longbridge. Für Futu war die Reaktion an der Börse brutal: …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE