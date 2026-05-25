Die Aktie von Auto1 könnte nach einem charttechnischen Kaufsignal kurzfristig auf die Überholspur wechseln. Die Q1-Zahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Kursziele der Analysten liegen zum Teil deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Eine Bestandsaufnahme. Auto1 verzeichnete im ersten Quartal insgesamt ein solides Wachstum der operativen Kennzahlen. Der Umsatz legte um 25 Prozent auf 2,437 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn stieg um 22 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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