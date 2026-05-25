Amerikanische Aktien sind dem DAX so stark enteilt wie nie zuvor. Muss das so bleiben? Die US-Technologiebörse Nasdaq liegt knapp an der 30.000er Marke, während der DAX nur unwesentlich oberhalb von 24.000 Punkten notiert. Vor nicht allzu langer Zeit lag der DAX noch oberhalb der Nasdaq in Punkten. Erklärbar ist die extreme Diskrepanz von mittlerweile fast 5.000 Punkten durch die unglaubliche Stärke amerikanischer Technologieaktien. Aktien wie Intel legten allein im Zeitfenster Mitte April bis Mitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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