Der Markt rund um Small Modular Reaktoren rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Vor allem der massiv steigende Strombedarf durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren sorgt aktuell für neue Fantasie im gesamten Nuklear-Sektor. Davon profitiert derzeit auch die Oklo-Aktie. Neue Partnerschaften, politische Unterstützung und die Verbindung zur KI-Branche sorgen zuletzt wieder für deutlich mehr Aufmerksamkeit. Oklo profitiert vom wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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