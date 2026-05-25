Was für ein Wochenauftakt! Der Dax kommt mit Schwung aus dem Wochenende. Im Gegensatz zu anderen Ländern wird in Deutschland am heutigen Pfingstmontag gehandelt. Mit dem Sprung über die 25.000er Marke preist der deutsche Leitindex große Friedenshoffnungen ein. Zuletzt kam Bewegung in die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Besonders deutlich zeigt sich das auf dem Ölmarkt. Die Ölpreise kamen deutlich zurück. Sowohl Brent Öl als auch WTI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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