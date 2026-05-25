Der KI-Experte blickt der Zukunft mit vorsichtigem Optimismus entgegen. Er will, dass alle Menschen von KI-Agenten profitieren können, sieht hinsichtlich der Sicherheit aber noch viele Herausforderungen. Wann AGI, also eine Allgemein Künstliche Intelligenz, Wirklichkeit wird, ist unter Expert:innen umstritten. Während der Robotik-Pionier Rodney Brooks damit rechnet, dass der Zeitpunkt erst in rund 300 Jahren erreicht werden könnte, äußerte sich Demis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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