Vor einem Monat hatten wir in unseren Trading-Tipps darauf hingewiesen, dass die Wasserstoffbranche wieder deutlich an Dynamik gewinnt. Vor allem Unternehmen wie ITM Power rückten dabei in den Fokus und profitierten von einer starken Kursentwicklung.Unsere Einschätzung lautete damals, dass in diesem Umfeld auch Nachzügler-Aktien an der Börse in den Blick der Anleger rücken könnten. Genau dazu zählt aus unserer Sicht auch die Nel-Aktie des norwegischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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