Die Bilfinger-Aktie (ISIN: DE0005909006) stand zuletzt mit einem Trading-Tipp im RuMaS Express-Service im Mittelpunkt. Bereits vor einer Woche lautete die Überschrift: "Bilfinger vor der Wende? Jetzt könnte die Gegenreaktion starten." Dazu hieß es im Text unter anderem:Die Bilfinger-Aktie hatte zuletzt deutlich schwächere Tage und notierte zwischenzeitlich nahezu auf Jahrestief. Der starke Rückgang setzte nach dem Hoch vom 14. April bei 112,80 Euro ...

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