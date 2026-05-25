Einer der größten US-Franchise-Nehmer verklagt die Restaurantkette Pizza Hut und fordert 100 Millionen US-Dollar Schadenersatz. Der Vorwurf: Die verpflichtende Einführung einer KI-Lösung soll zu massiven Problemen geführt haben. Im Jahr 2021 hatte der Systemgastronomie-Konzern Yum Brands, zu dem neben Pizza Hut weitere Restaurantketten wie Taco Bell und KFC gehören, die KI-Firma Dragontail übernommen. Deren KI-gestützte Liefer- und Küchenmanagement-Lösung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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