Die Siemens-Energy-Aktie steht aktuell kurz vor einem neuen Rekordhoch und zeigt weiterhin enorme Stärke im Chartbild. Nach der dynamischen Rallye der vergangenen Monate bleibt das Momentum hoch, während wichtige Widerstandsbereiche zunehmend unter Druck geraten. Vor allem die anhaltende Fantasie rund um den Energiesektor sorgt derzeit für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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