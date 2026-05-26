Der KI-Boom treibt Softbank erneut kräftig an: Nach den starken Quartalszahlen von Nvidia schossen die Aktien des japanischen Technologiekonzerns in der vergangenen Woche deutlich nach oben. Unterstützung erhielten sie zuletzt zudem vom geplanten Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers Open AI.Die Aktie von Softbank hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt und zuletzt ein neues Allzeithoch markiert. Rückenwind lieferten vor allem die starken Quartalszahlen von Nvidia, die den Optimismus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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