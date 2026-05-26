EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder glauben, eine Lösung für Europas Energiekrise gefunden zu haben: "Wir brauchen mehr Atomkraftwerke." Sie seien notwendig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig das Klima zu schützen. Zwei Argumente, die für die Atomkraft sprechen: Sie produziert Strom ohne CO2-Emissionen und benötigt keine regelmäßigen Brennstoffimporte wie Gas- oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer