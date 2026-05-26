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Das Glamsterdam-Upgrade ging am 1. Mai 2026 live und verdreifachte Ethereums Blockverarbeitungskapazität, indem es das Gas-Limit von 60 Millionen auf 200 Millionen anhob. Die Ethereum News feierten den größten technischen Sprung seit dem Merge, doch der Kurs verpuffte innerhalb von zwei Wochen. ETH handelt aktuell bei rund $2.110 und liegt damit 57 Prozent unter dem Allzeithoch von $4.953 aus August 2025. Harvard hat im selben Quartal seine gesamte ETH-ETF-Position von 87 Millionen Dollar verkauft, nur drei Monate nach dem Einstieg. Die Marktkapitalisierung liegt bei 256 Milliarden Dollar, und der RSI bei 36 signalisiert überverkaufte Bedingungen. Diese Ethereum News werfen die zentrale Frage auf, ob das größte Upgrade den Kurs nachhaltig bewegen kann.

Ethereum News: Glamsterdam geht live, Harvard steigt aus, und der Kurs bewegt sich kaum

Das Glamsterdam-Hard-Fork aktivierte sich am 1. Mai 2026 und hob das Gas-Limit von 60 Millionen auf 200 Millionen an, wie CoinMarketCap berichtet. Das Upgrade führt parallele Transaktionsverarbeitung ein und senkt die Gasgebühren um rund 78 Prozent. Das Handelsvolumen von ETH stieg am Tag des Upgrades um 145 Prozent, doch der Kursanstieg hielt nur zwei Wochen. ETH fiel zurück und handelt aktuell bei $2.110, was 57 Prozent unter dem August-2025-Hoch von $4.953 liegt laut Fortune. Das zeigt, dass selbst das größte Upgrade den Kurs nicht nachhaltig bewegen konnte, obwohl die technischen Verbesserungen langfristig die Grundlage für höhere Netzwerknutzung legen könnten.

Harvard Management Company hat im ersten Quartal 2026 seine gesamte Position in BlackRocks iShares Ethereum Trust ETF verkauft, rund 87 Millionen Dollar, die erst im vierten Quartal 2025 erworben worden waren. Die Universität hielt die Position nur drei Monate, bevor sie sich vollständig zurückzog. Harvard reduzierte gleichzeitig seinen Bitcoin-ETF-Bestand um 43 Prozent, hält aber weiterhin rund 117 Millionen Dollar in Bitcoin-Anteilen. Acht Mitarbeiter und Forscher haben die Ethereum Foundation im Laufe des Jahres 2026 verlassen, was die Unsicherheit um die Führung des Projekts und die strategische Ausrichtung des Netzwerks weiter verstärkt hat.

Die Ethereum News zeichnen ein widersprüchliches Bild aus starker Technologie und schwacher Preisdynamik. Der RSI bei 36 signalisiert überverkaufte Bedingungen, die historisch Wendepunkte markieren können. Selbst eine Erholung auf $2.500 liefert nur rund 17 Prozent Gewinn bei einer Marktkapitalisierung von 256 Milliarden Dollar. Die Frage nach dem größten Renditeabstand führt damit nicht zum ETH-Chart. Ein Presale-Einstieg ohne Börsenpreis bietet den gesamten Raum, den ETH bei dieser Bewertung nicht bieten kann.

Pepeto: Der Presale, der liefert, was ETH bei 256 Milliarden Dollar nicht kann

Ethereum liegt 57 Prozent unter seinem August-2025-Hoch, und die Ethereum News konzentrieren sich auf Erholungszeitpläne statt auf Kursvervielfachungen. Pepeto füllt diese Lücke als Presale, der das Deckelrisiko großer Coins umgeht und einen Renditeabstand bietet, den ETH bei einer Bewertung von $2.110 nicht liefern kann.

Die Kaufsignale sind deutlich, weil mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind, während Angst die meisten Händler aus dem Markt trieb, und der Einstieg steht bei $0,0000001871. PepetoSwap verarbeitet jeden Trade ohne Gebühren und entfernt die Kostenreibung, die auf jeder anderen Börse bei jedem Handel an der Rendite frisst und die Gewinne schmälert. Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto bewegt Token zwischen Blockchains ohne Kosten, sodass Gewinne aus einem Presale-Einstieg vollständig erhalten bleiben und nicht durch Transfergebühren geschmälert werden.

Jeder Vertrag hat eine vollständige SolidProof-Prüfung bestanden, bei der der gesamte Code Zeile für Zeile verifiziert wurde, bevor der Presale geöffnet wurde. Analysten sehen vom aktuellen Einstieg aus ein Vielfaches, sobald das erwartete Binance-Listing den Handel eröffnet. Dieses Listing verwandelt eine Presale-Position in einen vollständig handelbaren Börsenwert.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin mit derselben Gesamtmenge von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar führte, steht hinter dem Projekt und bringt die Erfahrung mit, die den ersten Erfolg ermöglichte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand des Presales und die verbleibende Zeit, bevor das Listing das Einstiegsfenster schließt.

Fazit zu den Ethereum News und zum Presale-Einstieg

Die Ethereum News zeigen, dass selbst Glamsterdam die Rendite bei 256 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht entfesselt. Pepeto bietet den Presale-Einstieg, von dem Analysten ein Vielfaches erwarten, sobald das Listing Positionen in handelbare Gewinne verwandelt. Harvard zog 87 Millionen Dollar aus ETH ab, weil die Obergrenze sichtbar ist, und die Ethereum News bestätigen dieses Bild. Die Wallets, die Pepeto gerade füllen, sehen ein Listing auf dem Weg, und die offizielle Pepeto-Website ist der Einstieg. Dieses Fenster schließt sich mit dem Listing, und es könnte sich als wertvoller erweisen, als jeder Chart es andeuten konnte.

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