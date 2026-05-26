Die Aktie von Li-FT Power (ISIN: CA53000A1066) hat am heutigen Handelstag deutlich zugelegt und rückt damit wieder stärker in den Fokus von Anlegern, die sich für Lithium-Aktien und spekulative Rohstoffwerte interessieren. Nachdem sich der Titel in den vergangenen Wochen in einer Konsolidierungsphase bewegt hatte, sprechen die jüngsten Kursbewegungen nun dafür, dass sich das charttechnische Bild aufhellen könnte.Bereits Mitte Mai war erkennbar, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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