Pentagon will 300.000 Drohnen, nur 48 Firmen sind im Rennen, dieser NATO-Lieferant ist dabei

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Der Luftraum wird längst nicht mehr nur von der pilotengebundenen Luftfahrt bestimmt. Seit Jahren nehmen unbemannte Flugsysteme einen immer größeren Anteil in der Luftfahrt ein und das Wachstum ist enorm.

Doch diese Veränderungen haben auch tiefgreifende wirtschaftliche und sicherheitspolitische Auswirkungen. Aktuelle geopolitische Konflikte wie in der Ukraine oder im Nahen Osten, demonstrieren eindrücklich die strategische Relevanz von Drohnentechnologie in der modernen Kriegsführung. Aber auch die zivile Nutzung von Drohnen nimmt rasant zu und davon profitiert dieses Unternehmen:

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Dual-Use-Strategie als Basis

Der Bedarf an Drohnen in der zivilen Wirtschaft kommt primär aus logistischen Anwendungen und der Inspektion von Infrastruktur, um Wartungsarbeiten besser koordinieren zu können. Langsam, aber stetig wächst auch der Einsatz für zeitkritische Notfalleinsätze, aber auch die datengetriebene Präzisionslandwirtschaft nimmt beständig zu. Gemäß Daten von Fortune Business Insights soll das weltweite Marktvolumen für unbemannte Luftfahrzeuge von rund 47,50 Mrd. USD im Jahr 2026 auf 160 Mrd. USD bis 2034 anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 16%. Innerhalb dieses hochdynamischen Umfelds etabliert sich die kanadische Volatus Aerospace (WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023 | Ticker-Symbol: ABB) als ganzheitlicher Systemanbieter, der wirtschaftliche Anwendbarkeit und militärische Sicherheitsstandards in einem Geschäftsmodell bündelt.

Der zentrale Unterschied gegenüber reinen Service-Anbietern oder den Hardware-Produzenten liegt in der Fokussierung auf Dual-Use-Anwendungen. Dadurch hat sich Volatus auf zwei expansiven Marktsegmenten positioniert. Einerseits wird der zivile Sektor durch Inspektionslösungen für kritische Infrastrukturen wie Pipelinenetze, Energieversorger und Windenergieanlagen abgedeckt. Andererseits bedient das Unternehmen den Verteidigungsmarkt durch spezialisierte Trainingsprogramme für NATO-Alliierte, taktische Aufklärungssysteme sowie moderne Anti-Drohnen-Technologien.

SaaS und Mission-as-a-Service

Neben der Dual-Use-Strategie markierte die Einführung von SKYDRA, als Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), Anfang 2026 einen operativen Meilenstein. Diese digitale Architektur fungiert dabei als hochkomplexes Simulationswerkzeug zur Planung und Ausführung von Drohnenabwehrmaßnahmen. Die Software befähigt Streitkräfte sowie Industrieunternehmen, Bedrohungsszenarien präzise zu modellieren und datengestützt ihre Abwehrmaßnahmen vorzubereiten. Besonders die jüngsten militärischen Eskalationen im Nahen Osten untermauerten für die dortigen Regierungen und den Unternehmenssektor die Wichtigkeit derartiger Extremszenarien. Es ist daher davon auszugehen, dass die Erfahrungen der letzten Monate ein starker Katalysator für die zukünftige Systemnachfrage sein werden. Für Volatus Aerospace bedeutet dieser wachsende internationale Bedarf neue wiederkehrende Software-Lizenzerlöse aus der vermarkteten SKYDRA-Nutzung.

Bereits jetzt tragen die SaaS-Umsätze messbar zum ersten Quartal 2026 bei, wo das Unternehmen eine Rekordmarge von 35% verzeichnen konnte. Mit den zentralen Kontrollzentren zur Fernsteuerung komplexer Einsätze etabliert Volatus zunehmend auch ein fortschrittliches Mission-as-a-Service-Modell. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Kundenloyalität, sondern wirkt sich direkt auf die Skalierbarkeit und die Profitabilität des Unternehmens aus. Gleichzeitig erhöht die technologische Integration der Volatus Produkte die möglichen Wechselkosten für die Anwender und baut so eine natürliche Markteintrittsbarriere für Wettbewerber auf.

Integration in NATO-Strukturen

Ein maßgeblicher strategischer Erfolg im Rüstungssektor gelang durch die offizielle Zertifizierung von Volatus als NATO-Lieferant. Dieser Status qualifiziert das Unternehmen für die Teilnahme an sicherheitskritischen und staatlichen Vergabeverfahren. Die ersten Aufträge in diesem Segment konnten bereits durch erste Trainingsmandate für NATO-Verbündete mit einem Gegenwert von etwa 9 Mio. CAD generiert werden. Vor dem Hintergrund, dass das US-Pentagon bis 2028 die Beschaffung von rund 300.000 Drohnen anstrebt und weltweit nur 48 Unternehmen für dieses Vergabeverfahren im Rennen sind, positioniert sich Volatus hier als ein aussichtsreicher Kandidat aus Nordamerika.

Durch die NATO-Zertifizierung ist Volatus bereits in der westlichen Sicherheitsarchitektur verankert. Dadurch greift auch ein Mechanismus der Rüstungsökonomie, denn wer das Training der Truppen übernimmt, steigt oft zu einem systemkritischen Partner auf, der in der Regel auch weitere Folgeaufträge generiert. Um der wachsenden Nachfrage nach unbemannten Drohnen gerecht werden zu können, forciert das Management am kanadischen Standort Mirabel den Aufbau einer Fertigungskapazität für langstreckentaugliche Drohnensysteme. Angesichts des geopolitischen Bestrebens westlicher Staaten, die Abhängigkeit von asiatischer - insbesondere chinesischer - Hardware schnellstmöglich abzubauen, transformiert sich diese kanadische Produktionsstätte zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei kommenden Beschaffungsprogrammen innerhalb der NATO-Staaten.

Quelle: LSEG Refinitiv, 5-Jahres-Wochenchart Volatus Aerospace

Fazit

Volatus Aerospace positioniert sich innerhalb eines technologisch und sicherheitspolitisch starken Wachstumsmarkts. Zu den Kernbereichen zählen die militärische Verteidigung, der KI-gesteuerte Schutz kritischer Infrastrukturen sowie die Wiedererlangung westlicher Technologiesouveränität. Kapitalmarktanalysten bewerten die Erfolgsstory des Unternehmens mittlerweile nicht mehr mit der Frage nach dem "Ob", sondern lediglich noch nach dem "Wann". Erste Analysten rufen zudem fundamentale Kursziele im Bereich von 0,90 bis 1,25 CAD aus, was bei einem aktuellen Kurs von 0,69 CAD noch entsprechendes Anstiegspotenzial bietet.



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