Zum Stichtag 31.07.2026 wächst die Bundeswehr auf rund 186.700 Soldatinnen und Soldaten auf. Damit liegt die personelle Stärke des militärischen Personals zur Jahresmitte im Zielkorridor für den personellen Zuwachs für das Jahr 2026 auf eine Stärke von 186.000 bis 190.000 "Mann". Zugleich wird ein neuer Höchststand seit rund 13 Jahren erreicht. Die transatlantische Militärallianz reagiert darüber hinaus auf die veränderte geopolitische Sicherheitslage mit historischen Rüstungsinvestitionen und treibt die Modernisierung ihrer Streitkräfte im Eiltempo voran. Im Zentrum dieser strategischen Neuausrichtung steht eine tiefgreifende technologische Transformation, welche traditionelle Rüstungsgüter mit modernster Luft- und Raumfahrttechnologie verschmilzt. Neben SpaceX, Airbus und DroneShield spürt auch das kanadische Technologie-Unternehmen Volatus Aerospace eine rasant steigende Nachfrage nach seinen hochentwickelten Drohnensystemen für die taktische Aufklärung an den Außengrenzen. Das Zusammenspiel aus agilen Tech-Pionieren und etablierten Rüstungsriesen schafft ein hocheffizientes Ökosystem für die Verteidigung der westlichen Hemisphäre. Für Anleger bietet dieser boomende Sektor eine seltene Kombination aus defensiver Stabilität und exponentiellem Wachstumspotenzial. Wir gehen etwas tiefer.Den vollständigen Artikel lesen ...
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