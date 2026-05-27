NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Spanien sei eine der attraktivsten Wachstumschancen für die Großbank, schrieb Theo Massing am Dienstagabend. Investitionen belasteten zunächst die Profitabilität, dürften sich langfristig allerdings auszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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