In offiziellen Statistiken wird oft behauptet, dass Erneuerbare Energien fossile Brennstoffe hocheffizient ersetzen können, da keine Abwärme verloren geht. Doch dieser "Primärenergie-Irrtum" lässt wesentliche Faktoren außer Acht, die für die Bewertung der Netto-Energieeffizienz entscheidend sind. Teil 3 unserer Artikelserie zur Energiewende von Gastautor Dr. Lars Schernikau.
Gastbeitrag von Dr. Lars Schernikau
Was ist der "Primary Energy Fallacy"? Der Begriff Primary Energy Fallacy (Primärenergie-Trugschluss) beschreibt die Fehlannahme, dass man Primärenergie (die Energiequelle in der Natur) direkt mit Endenergie (dem Strom aus der Steckdose) gleichsetzen kann, ohne das gesamte System zu betrachten. Befürworter argumentieren oft, dass Kohlekraftwerke 60 Prozent ihrer Energie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Gastbeitrag von Dr. Lars Schernikau
Was ist der "Primary Energy Fallacy"? Der Begriff Primary Energy Fallacy (Primärenergie-Trugschluss) beschreibt die Fehlannahme, dass man Primärenergie (die Energiequelle in der Natur) direkt mit Endenergie (dem Strom aus der Steckdose) gleichsetzen kann, ohne das gesamte System zu betrachten. Befürworter argumentieren oft, dass Kohlekraftwerke 60 Prozent ihrer Energie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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